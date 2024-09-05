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Глава ВТБ назвал рубль переоцененным и дал прогноз по курсу

Глава ВТБ назвал рубль переоцененным и дал прогноз по курсу - 05.09.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ назвал рубль переоцененным и дал прогноз по курсу

Глава ВТБ Андрей Костин назвал рубль переоцененным и допустил его ослабление по отношению к юаню и доллару к концу 2024 года, об этом он рассказал в интервью... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T18:21+0300

2024-09-05T18:21+0300

2024-09-05T18:21+0300

экономика

рынки

втб

рубль

андрей костин

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин назвал рубль переоцененным и допустил его ослабление по отношению к юаню и доллару к концу 2024 года, об этом он рассказал в интервью каналу РБК в рамках ВЭФ-2024.По его мнению, на сегодняшний день рубль, возможно, переоценён, что может быть связано с некоторым дисбалансом между экспортом и импортом: экспорт у нас более стабильный, чем импорт."Мы думаем, что к концу года рубль выйдет, если к доллару брать, к ₽93–95, к юаню то же самое (ослабеет— прим. ред.), — сказал он.Костин подчеркнул, что курс доллара в настоящее время не имеет большого значения, поскольку объём расчётов в этой валюте минимален.В августе курс доллара по отношению к рублю вырос на 5,07 рубля (5,9%). На 31 августа он составил 91,1868 рубля. Курс евро за тот же период увеличился ещё сильнее — на 7,24 рубля (7,75%). 31 августа курс евро составил 100,7622 рубля. Юань по отношению к рублю с начала августа практически не изменился. На 31 августа его значение составило 12,0151 рубля.В сентябре курс доллара и евро по отношению к рублю незначительно укрепился. В начале месяца доллар, который в конце августа превышал 91 рубль, опустился ниже 89 рублей, а евро упал с более чем 100 рублей до примерно 98 рублей.

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рынки, втб, рубль, андрей костин