https://1prime.ru/20240905/rubl-851373900.html

Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду

Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду - 05.09.2024, ПРАЙМ

Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду

Российская валюта в четверг выросла к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T22:02+0300

2024-09-05T22:02+0300

2024-09-05T22:02+0300

рынки

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/17/841991708_0:72:1929:1157_1920x0_80_0_0_f78cf827d15f9b091b27787157473091.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг выросла к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 19 копеек, до 12,50 рубля. Объем торгов юанями составил 92,8 миллиарда рублей. РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ Российская валюта в четверг отскочила вверх против юаня на Мосбирже, пытаясь корректировать провал среды, превысивший 4%. Некоторая стабилизация юаневых ставок на денежном рынке поддерживала коррекцию вверх курса рубля к китайской валюте. Индикатор RUSFARCNY опустился до 72% годовых против 212% накануне. "Во многом укрепление рубля к китайской валюте происходило в рамках коррекции после обвала среды. Ситуация на рынке процентных ставок также не была столь же напряженной, как днем ранее", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Фьючерс нефти марки Brent к 21.21 мск дешевеет на 0,2%, до 72,6 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 101,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс вернулся в более справедливый диапазон - 12,23–12,52 рубля за юань, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ожидаем пребывания курса в этом диапазоне. Также ожидаем продолжения консолидации курса доллара в диапазоне 88,5–89,4 рубля на внебирже", - добавляет она. Доллар проведёт пятничные торги на внебирже в диапазоне 88-91 рубля, евро – в коридоре 98-101 рубль, юань на Мосбирже – в коридоре 12,3-12,8 рубля, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рубль