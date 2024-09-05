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Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду
Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду - 05.09.2024, ПРАЙМ
Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду
Российская валюта в четверг выросла к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду, следует из данных Московской биржи. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T22:02+0300
2024-09-05T22:02+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг выросла к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 19 копеек, до 12,50 рубля. Объем торгов юанями составил 92,8 миллиарда рублей. РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ Российская валюта в четверг отскочила вверх против юаня на Мосбирже, пытаясь корректировать провал среды, превысивший 4%. Некоторая стабилизация юаневых ставок на денежном рынке поддерживала коррекцию вверх курса рубля к китайской валюте. Индикатор RUSFARCNY опустился до 72% годовых против 212% накануне. "Во многом укрепление рубля к китайской валюте происходило в рамках коррекции после обвала среды. Ситуация на рынке процентных ставок также не была столь же напряженной, как днем ранее", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Фьючерс нефти марки Brent к 21.21 мск дешевеет на 0,2%, до 72,6 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 101,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Курс вернулся в более справедливый диапазон - 12,23–12,52 рубля за юань, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "В пятницу ожидаем пребывания курса в этом диапазоне. Также ожидаем продолжения консолидации курса доллара в диапазоне 88,5–89,4 рубля на внебирже", - добавляет она. Доллар проведёт пятничные торги на внебирже в диапазоне 88-91 рубля, евро – в коридоре 98-101 рубль, юань на Мосбирже – в коридоре 12,3-12,8 рубля, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
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рынки, рубль
Рынки, рубль
22:02 05.09.2024
 
Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду

Рубль вырос к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду

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Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг выросла к юаню, частично компенсировав ощутимое падение в среду, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 19 копеек, до 12,50 рубля. Объем торгов юанями составил 92,8 миллиарда рублей.

РУБЛЬ ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг отскочила вверх против юаня на Мосбирже, пытаясь корректировать провал среды, превысивший 4%. Некоторая стабилизация юаневых ставок на денежном рынке поддерживала коррекцию вверх курса рубля к китайской валюте. Индикатор RUSFARCNY опустился до 72% годовых против 212% накануне.
"Во многом укрепление рубля к китайской валюте происходило в рамках коррекции после обвала среды. Ситуация на рынке процентных ставок также не была столь же напряженной, как днем ранее", — комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Фьючерс нефти марки Brent к 21.21 мск дешевеет на 0,2%, до 72,6 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 101,1 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Курс вернулся в более справедливый диапазон - 12,23–12,52 рубля за юань, отмечает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций".
"В пятницу ожидаем пребывания курса в этом диапазоне. Также ожидаем продолжения консолидации курса доллара в диапазоне 88,5–89,4 рубля на внебирже", - добавляет она.
Доллар проведёт пятничные торги на внебирже в диапазоне 88-91 рубля, евро – в коридоре 98-101 рубль, юань на Мосбирже – в коридоре 12,3-12,8 рубля, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
 
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