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Рынок резко вверх - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Рынок резко вверх
Рынок резко вверх - 05.09.2024, ПРАЙМ
Рынок резко вверх
Индекс Мосбиржи нарушил печальную традицию последних сессий и вчера не стал обновлять годовое дно. Напротив, состоялся мощный скачок вверх на 4%, закрытие... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:50+0300
2024-09-05T09:50+0300
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи нарушил печальную традицию последних сессий и вчера не стал обновлять годовое дно. Напротив, состоялся мощный скачок вверх на 4%, закрытие бенчмарка на вечерке было выше 2622 п. Ближайшее техническое сопротивление на 2650 п. может быть отработано даже сегодня. Позитив пришел с валютного рынка, где юань взлетел на 5%, а также за счет вдруг возникшей дефляции в экономике, что повышает шанс на завершение жесткой ДКП ЦБ. Да и сам регулятор признал, что многомесячный обвал рынка возник на фоне все еще сохраняющихся лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами.Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+14,6%). Это сильный отскок с исторического минимума на фоне экстремальной перепроданности. Активные трейдеры могли уцепиться за фактор дефляции, поскольку он означает остановку повышения стоимости фондирования. А ведь компания сильно закредитована.Слабее рынка — а акций в минусе вчера и не оказалось. Все бумаги из состава бенчмарка выросли.Рубль сильно просел против юаня, в моменте пара CNY/RUB была 12,9. Причина — дефицит валюты на бирже. Скорее всего, на днях увидим коррекцию вниз ко вчерашнему взлету. А доллар и евро на внебирже просто прекратили многодневное падение: 88,9 и чуть выше 98.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
09:50 05.09.2024
 

Рынок резко вверх

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи нарушил печальную традицию последних сессий и вчера не стал обновлять годовое дно. Напротив, состоялся мощный скачок вверх на 4%, закрытие бенчмарка на вечерке было выше 2622 п. Ближайшее техническое сопротивление на 2650 п. может быть отработано даже сегодня. Позитив пришел с валютного рынка, где юань взлетел на 5%, а также за счет вдруг возникшей дефляции в экономике, что повышает шанс на завершение жесткой ДКП ЦБ. Да и сам регулятор признал, что многомесячный обвал рынка возник на фоне все еще сохраняющихся лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами.
Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+14,6%). Это сильный отскок с исторического минимума на фоне экстремальной перепроданности. Активные трейдеры могли уцепиться за фактор дефляции, поскольку он означает остановку повышения стоимости фондирования. А ведь компания сильно закредитована.
Слабее рынка — а акций в минусе вчера и не оказалось. Все бумаги из состава бенчмарка выросли.
Рубль сильно просел против юаня, в моменте пара CNY/RUB была 12,9. Причина — дефицит валюты на бирже. Скорее всего, на днях увидим коррекцию вниз ко вчерашнему взлету. А доллар и евро на внебирже просто прекратили многодневное падение: 88,9 и чуть выше 98.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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