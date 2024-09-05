Рынок резко вверх

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи нарушил печальную традицию последних сессий и вчера не стал обновлять годовое дно. Напротив, состоялся мощный скачок вверх на 4%, закрытие бенчмарка на вечерке было выше 2622 п. Ближайшее техническое сопротивление на 2650 п. может быть отработано даже сегодня. Позитив пришел с валютного рынка, где юань взлетел на 5%, а также за счет вдруг возникшей дефляции в экономике, что повышает шанс на завершение жесткой ДКП ЦБ. Да и сам регулятор признал, что многомесячный обвал рынка возник на фоне все еще сохраняющихся лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами.Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+14,6%). Это сильный отскок с исторического минимума на фоне экстремальной перепроданности. Активные трейдеры могли уцепиться за фактор дефляции, поскольку он означает остановку повышения стоимости фондирования. А ведь компания сильно закредитована.Слабее рынка — а акций в минусе вчера и не оказалось. Все бумаги из состава бенчмарка выросли.Рубль сильно просел против юаня, в моменте пара CNY/RUB была 12,9. Причина — дефицит валюты на бирже. Скорее всего, на днях увидим коррекцию вниз ко вчерашнему взлету. А доллар и евро на внебирже просто прекратили многодневное падение: 88,9 и чуть выше 98.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи нарушил печальную традицию последних сессий и вчера не стал обновлять годовое дно. Напротив, состоялся мощный скачок вверх на 4%, закрытие бенчмарка на вечерке было выше 2622 п. Ближайшее техническое сопротивление на 2650 п. может быть отработано даже сегодня. Позитив пришел с валютного рынка, где юань взлетел на 5%, а также за счет вдруг возникшей дефляции в экономике, что повышает шанс на завершение жесткой ДКП ЦБ. Да и сам регулятор признал, что многомесячный обвал рынка возник на фоне все еще сохраняющихся лазеек для продажи российских бумаг недружественными нерезидентами.
Сильнее рынка — акции "Сегежи" (+14,6%). Это сильный отскок с исторического минимума на фоне экстремальной перепроданности. Активные трейдеры могли уцепиться за фактор дефляции, поскольку он означает остановку повышения стоимости фондирования. А ведь компания сильно закредитована.
Слабее рынка — а акций в минусе вчера и не оказалось. Все бумаги из состава бенчмарка выросли.
Рубль сильно просел против юаня, в моменте пара CNY/RUB была 12,9. Причина — дефицит валюты на бирже. Скорее всего, на днях увидим коррекцию вниз ко вчерашнему взлету. А доллар и евро на внебирже просто прекратили многодневное падение: 88,9 и чуть выше 98.
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