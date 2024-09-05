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Рубль под прессингом: юань крепчает, нефть падает, фондовый рынок растет - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Рубль под прессингом: юань крепчает, нефть падает, фондовый рынок растет
Рубль под прессингом: юань крепчает, нефть падает, фондовый рынок растет - 05.09.2024, ПРАЙМ
Рубль под прессингом: юань крепчает, нефть падает, фондовый рынок растет
В среду, 4 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 1,27%, до 88,86 рубля, евро/рубль - на 1,68%, до 98,13 рубля,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:51+0300
2024-09-05T08:51+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851347668.jpg?1725515471
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. В среду, 4 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 1,27%, до 88,86 рубля, евро/рубль - на 1,68%, до 98,13 рубля, юань/рубль - на 4,78%, до 12,69 рубля. Рубль оказался под двойным ударом: с одной стороны, его теснит китайский юань, с другой - давит падающая нефть. Эта ситуация развернулась на фоне сохраняющегося дефицита юаневой ликвидности в России и изменений в политике Центрального банка. Банк России пытается сгладить ситуацию, периодически увеличивая лимиты валютных свопов, но этих мер явно недостаточно для решения системной проблемы. С 6 сентября по 4 октября ЦБ планирует снизить объем продаж валюты до 0,2 миллиарда рублей в день, что значительно меньше августовского показателя в 7,28 миллиарда рублей. Это решение связано с ожиданиями Минфина относительно дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре на сумму 162 млрд рублей. Котировки на нефть достигли декабрьских уровней 2023 года. Баррель Brent подешевел на 1,30%, до 72,72 доллара. Давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно роста предложения на фоне ослабления спроса. Трейдеры ожидают возобновления добычи в Ливии и потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+. В четверг, 5 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 72,94 доллара. После пробоя 74,50 доллара на горизонте появился уровень 67,60 доллара. Для стабилизации нефтяного рынка необходимо улучшение макроэкономических показателей Китая и снижение процентных ставок в Штатах и Европе. Текущая ситуация на валютном рынке остается напряженной. Рубль находится под давлением сразу нескольких факторов: укрепление юаня, падение цен на нефть и изменение политики ЦБ. Дефицит юаневой ликвидности продолжает оказывать существенное влияние на рынок. По юаню сопротивление находится на уровне 13 рублей. Если ликвидности не хватит и ЦБ не вмешается, то рост продолжится. Курс доллара сохранит колебания около уровня 89 рублей. Индекс Мосбиржи вырос на 3,20%, до 2605,15 п., индекс РТС - на 2,83%, до 922,85 п. Росту индексов способствовало улучшение валютного фактора. Рубль заметно ослаб к юаню, что оказало поддержку экспортным компаниям и способствовало росту их акций. Индекс гособлигаций RGBI прервал серию снижений и закрылся с хорошим приростом. Рост цен на ОФЗ также положительно отразился на динамике фондового рынка. В то же время объем торгов уменьшился по сравнению с предыдущими активными сессиями, что вызывает некоторые опасения относительно устойчивости текущего восходящего движения. Для укрепления позитивной динамики необходимо увидеть заметное повышение торговой активности и рост выше 2660 п. Вчерашний рост можно расценивать как попытку развернуть рынок.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги
08:51 05.09.2024
 

Рубль под прессингом: юань крепчает, нефть падает, фондовый рынок растет

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. В среду, 4 сентября, по итогам дня рубль закрылся в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 1,27%, до 88,86 рубля, евро/рубль - на 1,68%, до 98,13 рубля, юань/рубль - на 4,78%, до 12,69 рубля.

Рубль оказался под двойным ударом: с одной стороны, его теснит китайский юань, с другой - давит падающая нефть. Эта ситуация развернулась на фоне сохраняющегося дефицита юаневой ликвидности в России и изменений в политике Центрального банка. Банк России пытается сгладить ситуацию, периодически увеличивая лимиты валютных свопов, но этих мер явно недостаточно для решения системной проблемы.

С 6 сентября по 4 октября ЦБ планирует снизить объем продаж валюты до 0,2 миллиарда рублей в день, что значительно меньше августовского показателя в 7,28 миллиарда рублей. Это решение связано с ожиданиями Минфина относительно дополнительных нефтегазовых доходов в сентябре на сумму 162 млрд рублей.

Котировки на нефть достигли декабрьских уровней 2023 года. Баррель Brent подешевел на 1,30%, до 72,72 доллара. Давление на нефтяные цены оказывают опасения относительно роста предложения на фоне ослабления спроса. Трейдеры ожидают возобновления добычи в Ливии и потенциального увеличения поставок со стороны ОПЕК+.

В четверг, 5 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 72,94 доллара. После пробоя 74,50 доллара на горизонте появился уровень 67,60 доллара. Для стабилизации нефтяного рынка необходимо улучшение макроэкономических показателей Китая и снижение процентных ставок в Штатах и Европе.

Текущая ситуация на валютном рынке остается напряженной. Рубль находится под давлением сразу нескольких факторов: укрепление юаня, падение цен на нефть и изменение политики ЦБ. Дефицит юаневой ликвидности продолжает оказывать существенное влияние на рынок.

По юаню сопротивление находится на уровне 13 рублей. Если ликвидности не хватит и ЦБ не вмешается, то рост продолжится. Курс доллара сохранит колебания около уровня 89 рублей.

Индекс Мосбиржи вырос на 3,20%, до 2605,15 п., индекс РТС - на 2,83%, до 922,85 п. Росту индексов способствовало улучшение валютного фактора. Рубль заметно ослаб к юаню, что оказало поддержку экспортным компаниям и способствовало росту их акций. Индекс гособлигаций RGBI прервал серию снижений и закрылся с хорошим приростом. Рост цен на ОФЗ также положительно отразился на динамике фондового рынка. В то же время объем торгов уменьшился по сравнению с предыдущими активными сессиями, что вызывает некоторые опасения относительно устойчивости текущего восходящего движения. Для укрепления позитивной динамики необходимо увидеть заметное повышение торговой активности и рост выше 2660 п. Вчерашний рост можно расценивать как попытку развернуть рынок.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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