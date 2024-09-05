Медвежьи лапы начали ослабевать

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 миллиарда до 200 миллионов рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже 73 доллара за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на "черное золото" со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти.В среду вечером Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Это хороша новость для фондового рынка, которая может поддержать позитивную динамику индексов.Аэрофлот может возобновить выплату дивидендов по итогам 2024 года на фоне положительных финансовых результатов за год. Об этом на полях ВЭФ-2024 сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Это очевидно позитивная новость для акционеров компании, учитывая, что с 2019 года Аэрофлот не выплачивал дивиденды.АФК "Система", которой сейчас принадлежит 62,2% в капитале Segezha Group, собирается увеличить свою долю в ходе дополнительной эмиссии дочернего лесопромышленного холдинга.Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 миллиарда до 200 миллионов рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.
Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже 73 доллара за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на "черное золото" со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти.
В среду вечером Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Это хороша новость для фондового рынка, которая может поддержать позитивную динамику индексов.
Аэрофлот может возобновить выплату дивидендов по итогам 2024 года на фоне положительных финансовых результатов за год. Об этом на полях ВЭФ-2024 сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Это очевидно позитивная новость для акционеров компании, учитывая, что с 2019 года Аэрофлот не выплачивал дивиденды.
АФК "Система", которой сейчас принадлежит 62,2% в капитале Segezha Group, собирается увеличить свою долю в ходе дополнительной эмиссии дочернего лесопромышленного холдинга.
Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.
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