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Медвежьи лапы начали ослабевать - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Медвежьи лапы начали ослабевать
Медвежьи лапы начали ослабевать - 05.09.2024, ПРАЙМ
Медвежьи лапы начали ослабевать
На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:53+0300
2024-09-05T08:53+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851347723.jpg?1725515584
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 миллиарда до 200 миллионов рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже 73 доллара за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на "черное золото" со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти.В среду вечером Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Это хороша новость для фондового рынка, которая может поддержать позитивную динамику индексов.Аэрофлот может возобновить выплату дивидендов по итогам 2024 года на фоне положительных финансовых результатов за год. Об этом на полях ВЭФ-2024 сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Это очевидно позитивная новость для акционеров компании, учитывая, что с 2019 года Аэрофлот не выплачивал дивиденды.АФК "Система", которой сейчас принадлежит 62,2% в капитале Segezha Group, собирается увеличить свою долю в ходе дополнительной эмиссии дочернего лесопромышленного холдинга.Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.
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Полина Щукина
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
08:53 05.09.2024
 

Медвежьи лапы начали ослабевать

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. На фондовом рынке в среду возобладала повышательная динамика. Индекс МосБиржи повысился на 3,2% до 2605,15 п., индекс РТС вырос на 2,83% до 922,85 п. Все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику. Улучшению настроений инвесторов способствовало в том числе ослабление рубля, который ослаб по отношению к китайскому юаню на фоне дефицита предложения валюты. Свою роль сыграла и публикация Минфином данных о нефтегазовых доходах за август и прогнозов на сентябрь. Кроме того, Банк России с 6 сентября по 4 октября сократит с 7,3 миллиарда до 200 миллионов рублей объем ежедневных продаж юаней на Московской бирже, что еще больше сокращает предложение юаней и ослабляет поддержку рубля.
Динамика на нефтяном рынке тоже не оказывает поддержки рублю, котировки Brent утром опустились ниже 73 доллара за баррель. Рынок нефти остается под давлением из-за разочаровывающих макроэкономических данных из Китая, а также на фоне опасений по поводу возможного сокращения спроса на "черное золото" со стороны этого крупнейшего в мире импортера нефти.
В среду вечером Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ). На неделе с 27 августа по 2 сентября ИПЦ снизился на 0,02% по сравнению с ростом на 0,03% в период с 20 по 26 августа. Таким образом, ИПЦ показал недельное снижение впервые с февраля 2023 года. Это хороша новость для фондового рынка, которая может поддержать позитивную динамику индексов.
Аэрофлот может возобновить выплату дивидендов по итогам 2024 года на фоне положительных финансовых результатов за год. Об этом на полях ВЭФ-2024 сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Это очевидно позитивная новость для акционеров компании, учитывая, что с 2019 года Аэрофлот не выплачивал дивиденды.
АФК "Система", которой сейчас принадлежит 62,2% в капитале Segezha Group, собирается увеличить свою долю в ходе дополнительной эмиссии дочернего лесопромышленного холдинга.
Сбербанк ожидает дальнейшего роста прибыли во II полугодии 2024 года. Банк планирует сохранить годовые темпы роста прибыли на уровне 10-11%, что соответствует показателям I полугодия.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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