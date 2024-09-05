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Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно
Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно - 05.09.2024, ПРАЙМ
Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:11+0300
2024-09-05T10:11+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851352886.jpg?1725520264
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 72,9 рубля. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему промышленных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и отчет ADPо занятости в США. Плюс к этому в Штатах сегодня выйдут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны.По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 2 605 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение повышенной активности покупателей, чему способствует некоторое восстановление в ценах на нефть. Это позволит российскому рынку продолжить отыгрывать потери. Однако текущая динамика укладывается в рамки коррекции и сейчас преждевременно говорить о развороте рынка и начале полноценного роста. Первым сигналом к росту может стать пробой индексом Мосбиржи нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2024 года и проходящего в районе 2 800 пунктов. Пока же можно говорить лишь о коррекционном восстановлении и сохранении рисков продолжения негативной динамики.На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль выросла сразу на 4,7%, в результате чего китайская валюта поднялась до 12,69 рубля. Давление на рубль оказывало как ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, так и нехватка юаней на рынке. Сегодня на старте торгов мы ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль может протестировать поддержку на уровне 12,5 рубля. В случае пробоя данной поддержки и возвращения пары в диапазон 12 – 12,5 рубля будет дан сигнал в пользу возможного дальнейшего восстановления национальной валюты.
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Богдан Зварич
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, рубль
10:11 05.09.2024
 

Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 72,9 рубля. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему промышленных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и отчет ADPо занятости в США. Плюс к этому в Штатах сегодня выйдут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны.
По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 2 605 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение повышенной активности покупателей, чему способствует некоторое восстановление в ценах на нефть. Это позволит российскому рынку продолжить отыгрывать потери. Однако текущая динамика укладывается в рамки коррекции и сейчас преждевременно говорить о развороте рынка и начале полноценного роста. Первым сигналом к росту может стать пробой индексом Мосбиржи нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2024 года и проходящего в районе 2 800 пунктов. Пока же можно говорить лишь о коррекционном восстановлении и сохранении рисков продолжения негативной динамики.
На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль выросла сразу на 4,7%, в результате чего китайская валюта поднялась до 12,69 рубля. Давление на рубль оказывало как ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, так и нехватка юаней на рынке. Сегодня на старте торгов мы ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль может протестировать поддержку на уровне 12,5 рубля. В случае пробоя данной поддержки и возвращения пары в диапазон 12 – 12,5 рубля будет дан сигнал в пользу возможного дальнейшего восстановления национальной валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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