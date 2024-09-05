Говорить о начале роста на рынке акций преждевременно

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 72,9 рубля. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему промышленных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и отчет ADPо занятости в США. Плюс к этому в Штатах сегодня выйдут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны.По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 2 605 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение повышенной активности покупателей, чему способствует некоторое восстановление в ценах на нефть. Это позволит российскому рынку продолжить отыгрывать потери. Однако текущая динамика укладывается в рамки коррекции и сейчас преждевременно говорить о развороте рынка и начале полноценного роста. Первым сигналом к росту может стать пробой индексом Мосбиржи нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2024 года и проходящего в районе 2 800 пунктов. Пока же можно говорить лишь о коррекционном восстановлении и сохранении рисков продолжения негативной динамики.На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль выросла сразу на 4,7%, в результате чего китайская валюта поднялась до 12,69 рубля. Давление на рубль оказывало как ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, так и нехватка юаней на рынке. Сегодня на старте торгов мы ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль может протестировать поддержку на уровне 12,5 рубля. В случае пробоя данной поддержки и возвращения пары в диапазон 12 – 12,5 рубля будет дан сигнал в пользу возможного дальнейшего восстановления национальной валюты.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра отступают на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,3% и торгуясь в районе 72,9 рубля. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по объему промышленных заказов в Германии, индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, а также статистику по заявкам на пособие по безработице и отчет ADPо занятости в США. Плюс к этому в Штатах сегодня выйдут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго страны.
По итогам среды индекс Мосбиржи вырос на 3,2%, закончив сессию в районе 2 605 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение повышенной активности покупателей, чему способствует некоторое восстановление в ценах на нефть. Это позволит российскому рынку продолжить отыгрывать потери. Однако текущая динамика укладывается в рамки коррекции и сейчас преждевременно говорить о развороте рынка и начале полноценного роста. Первым сигналом к росту может стать пробой индексом Мосбиржи нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2024 года и проходящего в районе 2 800 пунктов. Пока же можно говорить лишь о коррекционном восстановлении и сохранении рисков продолжения негативной динамики.
На валютной секции Московской биржи в среду пара юань/рубль выросла сразу на 4,7%, в результате чего китайская валюта поднялась до 12,69 рубля. Давление на рубль оказывало как ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, так и нехватка юаней на рынке. Сегодня на старте торгов мы ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль может протестировать поддержку на уровне 12,5 рубля. В случае пробоя данной поддержки и возвращения пары в диапазон 12 – 12,5 рубля будет дан сигнал в пользу возможного дальнейшего восстановления национальной валюты.
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