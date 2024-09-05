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Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты
России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:44+0300
2024-09-05T09:46+0300
экономика
владимир путин
вэф-2024
авиастроение
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул глава государства. Президент поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал"."Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - отметил Путин.Он добавил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан."Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, вэф-2024, авиастроение
Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2024, авиастроение
09:44 05.09.2024 (обновлено: 09:46 05.09.2024)
 
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты

Путин: России надо строить собственные надежные и качественные самолеты

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПассажирский самолет МС-21-300
Пассажирский самолет МС-21-300 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул глава государства.
Президент поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал, от чего зависит успех развития Дальнего Востока и России
09:38
"Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - отметил Путин.
Он добавил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан.
"Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - подчеркнул глава государства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаВладимир ПутинВЭФ-2024авиастроение
 
 
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