https://1prime.ru/20240905/samolety-851350886.html
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты
России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:44+0300
2024-09-05T09:44+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул глава государства. Президент поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал"."Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - отметил Путин.Он добавил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан."Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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владимир путин, вэф-2024, авиастроение
Экономика, Владимир Путин, ВЭФ-2024, авиастроение
Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты
Путин: России надо строить собственные надежные и качественные самолеты
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул глава государства.
Президент поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал".
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"Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - отметил Путин.
Он добавил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан.
"Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - подчеркнул глава государства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.