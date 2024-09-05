https://1prime.ru/20240905/samolety-851350886.html

Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты

Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин указал на необходимость строить собственные качественные самолеты

России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:44+0300

2024-09-05T09:44+0300

2024-09-05T09:46+0300

экономика

владимир путин

вэф-2024

авиастроение

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо строить свои самолеты: которые будут надежными и качественными, и выпускать их в нужных объемах, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Важный вопрос - это авиапарк. Нам надо строить собственные самолеты: надежные, качественные и в нужных нам объемах", - подчеркнул глава государства. Президент поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал"."Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - отметил Путин.Он добавил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан."Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - подчеркнул глава государства.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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владимир путин, вэф-2024, авиастроение