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Дания разрешила ряду компаний не соблюдать антироссийские санкции ЕС

Дания разрешила ряду компаний не соблюдать антироссийские санкции ЕС - 05.09.2024, ПРАЙМ

Дания разрешила ряду компаний не соблюдать антироссийские санкции ЕС

Более 20 датских компаний были освобождены правительством Дании от соблюдения некоторых запретов, введённых в рамках 14-го пакета антироссийских санкций... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:54+0300

2024-09-05T16:54+0300

2024-09-05T16:57+0300

экономика

дания

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Более 20 датских компаний были освобождены правительством Дании от соблюдения некоторых запретов, введённых в рамках 14-го пакета антироссийских санкций Европейского союза, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на данные властей страны, попавшие в ее распоряжение. Ранее сообщалось, что в 14-м пакете санкций Европейский союз обязал компании, зарегистрированные в Европе, следить за тем, чтобы их "дочки" в других странах не нарушали ограничения, введённые против России. Кроме того, Брюссель запретил европейским компаниям использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России и проводить операции с компаниями, которые ею пользуются."(В Дании - ред.) 21 предприятие получило от Управления по делам предпринимательства разрешение на то, чтобы к ним не применялись санкции. Никто не получил отказ", - сообщает телерадиокомпания. По информации DR, среди датских компаний, которые получили разрешение от властей Дании не соблюдать запрет на поддержание связи и оказание помощи своим дочерним предприятиям в России, — бренд Ecco, производитель игрушек Lego, фармацевтическая компания Leo Pharma, биотехнологическая компания Novonesis и компания Novo Nordisk, производящая препарат от диабета "Оземпик".Кроме того, по информации телерадиокомпании, аналогичное разрешение от властей соответствующих стран ЕС получили 11 компаний в Швеции и шесть в Финляндии. Как сообщает DR, у немецких компаний данное разрешение есть по умолчанию до 2026 года. Профессор датского Университета Роскилле Якоб Даль Рендторфф считает, что возможности политиков "продолжать наносить удары по российской экономике" ограничены. Старший преподаватель международной политики в Орхусском университете Расмус Брун Педерсен заявил телерадиокомпании, что смысл пакетов санкций ЕС — ударить по русским больнее, чем по себе. Но сейчас эти санкции бьют по датским предприятиям или Западу больнее, чем по России.

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дания, россия, санкции против рф