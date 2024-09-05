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США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров - 05.09.2024, ПРАЙМ
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США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров - 05.09.2024, ПРАЙМ
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров
В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T18:59+0300
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ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий, говорится в обнародованном в четверг документе американского минторга. в заявлении Минторга США говорится, Вашингтон вводит новые меры контроля, в том числе используя ограниченное число экспортных требований. Это касается квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических технологий, разработки и производства микросхем. Согласно новым правилам, бюро министерства торговли вводит дополнительные меры экспортного контроля для товаров этих категорий. Это необходимо для обеспечения национальной безопасности.В документе отмечается, что эти меры были предприняты в тесном сотрудничестве с некоторыми союзниками Вашингтона на международной арене, которые также предприняли аналогичные шаги.
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сша, минторг сша
Экономика, США, Минторг США
18:59 05.09.2024
 
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров

США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФорум будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий, говорится в обнародованном в четверг документе американского минторга.
в заявлении Минторга США говорится, Вашингтон вводит новые меры контроля, в том числе используя ограниченное число экспортных требований. Это касается квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических технологий, разработки и производства микросхем.
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Согласно новым правилам, бюро министерства торговли вводит дополнительные меры экспортного контроля для товаров этих категорий. Это необходимо для обеспечения национальной безопасности.
В документе отмечается, что эти меры были предприняты в тесном сотрудничестве с некоторыми союзниками Вашингтона на международной арене, которые также предприняли аналогичные шаги.
 
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