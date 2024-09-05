https://1prime.ru/20240905/sanktsii-851371813.html
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров - 05.09.2024, ПРАЙМ
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров
В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T18:59+0300
2024-09-05T18:59+0300
2024-09-05T18:59+0300
экономика
сша
минторг сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/76/841077698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21584013e94f053a22ce23f344f33351.jpg
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий, говорится в обнародованном в четверг документе американского минторга. в заявлении Минторга США говорится, Вашингтон вводит новые меры контроля, в том числе используя ограниченное число экспортных требований. Это касается квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических технологий, разработки и производства микросхем. Согласно новым правилам, бюро министерства торговли вводит дополнительные меры экспортного контроля для товаров этих категорий. Это необходимо для обеспечения национальной безопасности.В документе отмечается, что эти меры были предприняты в тесном сотрудничестве с некоторыми союзниками Вашингтона на международной арене, которые также предприняли аналогичные шаги.
https://1prime.ru/20240905/krasnoe-more-851370340.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84107/76/841077698_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_901a4c8e5c479378189b2f49c80e83d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, минторг сша
Экономика, США, Минторг США
США ввели новые ограничения на экспорт квантовых компьютеров
США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров и полупроводников
ВАШИНГТОН, 5 сен – ПРАЙМ. В рамках соглашения с союзниками США ввели ограничения на экспорт квантовых компьютеров, полупроводников, товаров аэрокосмической отрасли и других технологий, говорится в обнародованном в четверг документе американского минторга.
в заявлении Минторга США говорится, Вашингтон вводит новые меры контроля, в том числе используя ограниченное число экспортных требований. Это касается квантовых компьютеров, полупроводников, аэрокосмических технологий, разработки и производства микросхем.
Число судов в Суэцком канале упало на 66% из-за ситуации в Красном море
Согласно новым правилам, бюро министерства торговли вводит дополнительные меры экспортного контроля для товаров этих категорий. Это необходимо для обеспечения национальной безопасности.
В документе отмечается, что эти меры были предприняты в тесном сотрудничестве с некоторыми союзниками Вашингтона на международной арене, которые также предприняли аналогичные шаги.