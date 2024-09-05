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США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2" - 05.09.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2"
США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2" - 05.09.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2"
США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2", говорится в обнародованном в четверг заявлении... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T21:08+0300
2024-09-05T21:08+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина.В соответствии с санкционным списком, под ограничения попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Министерство финансов США также ввело санкции в отношении двух принадлежащих им судов — Mulan и NewEnergy.Ранее США ввели санкции в отношении 10 физических лиц и двух организаций из России, обвинив их в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране
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Экономика, США
21:08 05.09.2024
 
США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2"

США ввели санкции против двух компаний из-за связей с "Арктик СПГ-2"

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 5 сен - ПРАЙМ. США ввели санкции в отношении двух индийских компаний, обвинив их в связи с проектом "Арктик СПГ-2", говорится в обнародованном в четверг заявлении американского минфина.
В соответствии с санкционным списком, под ограничения попали судоходные компании Gotik Shipping и Plio Energy CargoShipping. Министерство финансов США также ввело санкции в отношении двух принадлежащих им судов — Mulan и NewEnergy.
Ранее США ввели санкции в отношении 10 физических лиц и двух организаций из России, обвинив их в якобы враждебном влиянии на президентские выборы в стране
 
ЭкономикаСША
 
 
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