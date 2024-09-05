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Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией
Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией - 05.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией
Сбербанк уже установил по всей России около 750 тысяч платежных терминалов, позволяющих проводить операции с помощью биометрии, до конца года доведет их число... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:32+0300
2024-09-05T08:32+0300
вэф-2024
сбербанк
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк уже установил по всей России около 750 тысяч платежных терминалов, позволяющих проводить операции с помощью биометрии, до конца года доведет их число до миллиона, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ. "Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлены по всей территории России. Мы установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Это прежде всего розничная сеть", - сказал он, отвечая на вопрос о развитии сервиса платежей с помощью биометрии. Операция длится буквально 2-3 секунды, и оплата проходит улыбкой, пояснил Кузнецов. "Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все большее и большее количество людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно. В месяц у нас уже цифры таких операций достигают 10 миллионов. А если взять те операции, когда мы верифицируем наших клиентов по биометрии в наших офисах, эта цифра составляет еще плюс как минимум 7 миллионов операций в месяц", - сказал он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, сбербанк, терминал
ВЭФ-2024, Сбербанк, терминал
08:32 05.09.2024
 
Сбербанк установил в РФ уже около 750 тысяч терминалов с биометрией

Сбербанк установил в РФ уже около 750 тыс платежных терминалов с биометрией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк уже установил по всей России около 750 тысяч платежных терминалов, позволяющих проводить операции с помощью биометрии, до конца года доведет их число до миллиона, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ВЭФ.
"Сегодня уже около 750 тысяч терминалов установлены по всей территории России. Мы установим до конца года не менее миллиона этих терминалов. Это прежде всего розничная сеть", - сказал он, отвечая на вопрос о развитии сервиса платежей с помощью биометрии.
Операция длится буквально 2-3 секунды, и оплата проходит улыбкой, пояснил Кузнецов.
"Мы видим, что сегодня этим сервисом пользуется все большее и большее количество людей. Им это нравится. Это очень доступно и надежно. В месяц у нас уже цифры таких операций достигают 10 миллионов. А если взять те операции, когда мы верифицируем наших клиентов по биометрии в наших офисах, эта цифра составляет еще плюс как минимум 7 миллионов операций в месяц", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВЭФ-2024Сбербанктерминал
 
 
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