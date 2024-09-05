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Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток" - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток"
Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток" - 05.09.2024, ПРАЙМ
Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток"
Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 упомянул о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток". И объяснил с чем, на его взгляд,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:46+0300
2024-09-05T11:47+0300
энергетика
россия
германия
фрг
северный поток-2
газ
владимир путин
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 упомянул о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток". И объяснил с чем, на его взгляд, связано нежелание Берлина использовать этот ресурс. "Получать газ через территорию Украины могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - дал свою оценку Путин.Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток. Ранее в немецких СМИ появилась информация, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Сообщалось, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция посчитали, что это было целенаправленное действие. Оператор "Северного потока" заявил о невозможности оценить сроки ремонта. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но не получила её, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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россия, германия, фрг, северный поток-2, газ, владимир путин, вэф-2024
Энергетика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Северный поток-2, Газ, Владимир Путин, ВЭФ-2024
11:46 05.09.2024 (обновлено: 11:47 05.09.2024)
 
Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток"

Путин: нежелание ФРГ использовать рабочую нитку "Северного потока" - шизофрения

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкГазовые объекты в Германии
Газовые объекты в Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 упомянул о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток". И объяснил с чем, на его взгляд, связано нежелание Берлина использовать этот ресурс.
"Получать газ через территорию Украины могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - дал свою оценку Путин.
Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток.
Ранее в немецких СМИ появилась информация, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Сообщалось, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.
26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция посчитали, что это было целенаправленное действие. Оператор "Северного потока" заявил о невозможности оценить сроки ремонта. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но не получила её, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
Польша не выдала Германии подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
29 августа, 18:20
 
ЭнергетикаРОССИЯГЕРМАНИЯФРГСеверный поток-2ГазВладимир ПутинВЭФ-2024
 
 
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