https://1prime.ru/20240905/sevpotok-851359939.html

Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток"

Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток" - 05.09.2024, ПРАЙМ

Шизофрения: Путин объяснил нежелание ФРГ использовать "Северный поток"

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 упомянул о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток". И объяснил с чем, на его взгляд,... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:46+0300

2024-09-05T11:46+0300

2024-09-05T11:47+0300

энергетика

россия

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фрг

северный поток-2

газ

владимир путин

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2024 упомянул о сохранившейся нитке газопровода "Северный поток". И объяснил с чем, на его взгляд, связано нежелание Берлина использовать этот ресурс. "Получать газ через территорию Украины могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря - не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто", - дал свою оценку Путин.Он отметил, что 27,5 миллиарда кубических метров газа пошло бы в Германию через "Северный поток", если бы они договорились с Россией включить поток. Ранее в немецких СМИ появилась информация, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрыве газопроводов. Сообщалось, что его сообщниками были Светлана и Евгений Успенские.26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Германия, Дания и Швеция посчитали, что это было целенаправленное действие. Оператор "Северного потока" заявил о невозможности оценить сроки ремонта. Россия неоднократно запрашивала информацию о взрывах, но не получила её, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20240829/sevpotoki-851211719.html

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россия, германия, фрг, северный поток-2, газ, владимир путин, вэф-2024