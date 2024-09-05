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Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом
Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом - 05.09.2024, ПРАЙМ
Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом
Министр финансов Шотландии Шона Робинсон объявила о сокращении расходов на здравоохранение и социальные услуги, одним из следствий этого решения станет то, что... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:23+0300
2024-09-05T12:23+0300
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великобритания
благотворительность
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Шотландии Шона Робинсон объявила о сокращении расходов на здравоохранение и социальные услуги, одним из следствий этого решения станет то, что украинским беженцам придется платить за обед в центрах приема беженцев, пишет британское издание The Times.Также сокращения коснутся психиатрических клиник, благотворительных организаций и медицинских учреждений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидается, что чрезвычайные меры позволят сэкономить еще 60 миллионов фунтов стерлингов. Часть высвободившихся средств будет перенаправлена на строительство ветряных электростанций.Шотландская налоговая комиссия и Шотландская торговая палата выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий для экономики. В частности, сокращения могут подорвать проекты по улучшению государственных услуг и борьбе с детской бедностью.Критики говорят, что министр финансов мог бы увеличить доходы, используя автономные налоговые полномочия. Сокращение расходов является политическим выбором, и правительство должно избегать их, утверждают они.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания, благотворительность, зеленая энергетика
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, благотворительность, зеленая энергетика
12:23 05.09.2024
 
Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом

The Times: бесплатных обедов для украинских беженцев в Шотландии больше не будет

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗнак фунта стерлингов
Знак фунта стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Шотландии Шона Робинсон объявила о сокращении расходов на здравоохранение и социальные услуги, одним из следствий этого решения станет то, что украинским беженцам придется платить за обед в центрах приема беженцев, пишет британское издание The Times.
Также сокращения коснутся психиатрических клиник, благотворительных организаций и медицинских учреждений.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Ожидается, что чрезвычайные меры позволят сэкономить еще 60 миллионов фунтов стерлингов. Часть высвободившихся средств будет перенаправлена на строительство ветряных электростанций.
Варшава, Польша
"Им все должны". Стало известно, что бесит поляков в украинских беженцах
19 июня, 12:27
Шотландская налоговая комиссия и Шотландская торговая палата выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий для экономики. В частности, сокращения могут подорвать проекты по улучшению государственных услуг и борьбе с детской бедностью.
Критики говорят, что министр финансов мог бы увеличить доходы, используя автономные налоговые полномочия. Сокращение расходов является политическим выбором, и правительство должно избегать их, утверждают они.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯблаготворительностьзеленая энергетика
 
 
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