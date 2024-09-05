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Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом

Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом - 05.09.2024, ПРАЙМ

Деньги на ветер. Украинских беженцев в Шотландии поставили перед фактом

Министр финансов Шотландии Шона Робинсон объявила о сокращении расходов на здравоохранение и социальные услуги, одним из следствий этого решения станет то, что... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T12:23+0300

2024-09-05T12:23+0300

2024-09-05T12:23+0300

украина

великобритания

благотворительность

зеленая энергетика

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Шотландии Шона Робинсон объявила о сокращении расходов на здравоохранение и социальные услуги, одним из следствий этого решения станет то, что украинским беженцам придется платить за обед в центрах приема беженцев, пишет британское издание The Times.Также сокращения коснутся психиатрических клиник, благотворительных организаций и медицинских учреждений.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОжидается, что чрезвычайные меры позволят сэкономить еще 60 миллионов фунтов стерлингов. Часть высвободившихся средств будет перенаправлена на строительство ветряных электростанций.Шотландская налоговая комиссия и Шотландская торговая палата выразили обеспокоенность по поводу долгосрочных последствий для экономики. В частности, сокращения могут подорвать проекты по улучшению государственных услуг и борьбе с детской бедностью.Критики говорят, что министр финансов мог бы увеличить доходы, используя автономные налоговые полномочия. Сокращение расходов является политическим выбором, и правительство должно избегать их, утверждают они.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, великобритания, благотворительность, зеленая энергетика