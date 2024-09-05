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В Швеции выделят десятки миллионов долларов на электроснабжение Украины

В Швеции выделят десятки миллионов долларов на электроснабжение Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Швеции выделят десятки миллионов долларов на электроснабжение Украины

Швеция выделяет 500 миллионов крон (49 миллионов долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине, сообщает в четверг шведское министерство иностранных дел. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:21+0300

2024-09-05T16:21+0300

2024-09-05T16:58+0300

энергетика

швеция

украина

электроснабжение

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Швеция выделяет 500 миллионов крон (49 миллионов долларов) на обеспечение энергоснабжения на Украине, сообщает в четверг шведское министерство иностранных дел. "Правительство приняло решение о выделении дополнительных 500 миллионов шведских крон на обеспечение тепло- и энергоснабжения на Украине", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Инвестиции включают в себя две газовые турбины для производства электроэнергии на первом этапе, уточняет ведомство. МИД сообщил, что по оценкам Всемирного банка, выделенная помощь поможет вырабатывать электроэнергию для 185 тысяч человек, что на сегодняшний день является одним из крупнейших вкладов Швеции в энергоснабжение Украины. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.

швеция

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швеция, украина, электроснабжение