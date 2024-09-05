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"Сибур": автопром России сможет отказаться от натурального каучука - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"Сибур": автопром России сможет отказаться от натурального каучука
"Сибур": автопром России сможет отказаться от натурального каучука - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Сибур": автопром России сможет отказаться от натурального каучука
Отечественный автопром сможет отказаться от натурального каучука и использовать его синтетический аналог, такое мнение высказал на Восточном экономическом... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T06:21+0300
2024-09-05T06:21+0300
экономика
вэф-2024
сибур
автопром
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Отечественный автопром сможет отказаться от натурального каучука и использовать его синтетический аналог, такое мнение высказал на Восточном экономическом форуме член правления, исполнительный директор компании "Сибур" Павел Ляхович. "У нас сейчас проходят испытания, и я уверен, что мы постепенно сможем отказаться от натурального каучука", – сказал он во время выступления на сессии "Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?". Ляхович также отметил важный проект с использованием "практически всего российского каучука", который "Сибур" разрабатывает с производителями шин. "В шине есть не только синтетические, но и натуральные каучуки. Мы сейчас работаем с некоторыми компаниями. Некоторых я хотел бы похвалить. Одну я не буду называть, поругаете за желание использовать синтетические каучуки вместо натуральных. Это очень важный проект. Это независимость страны, это безопасность страны", – сказал он. Ляхович вспомнил, что в 1930–1940-е годы в СССР запрещали поставлять натуральный каучук, что, по его словам, было серьезнейшей проблемой. "Мы сейчас не должны "налететь" на то же самое. В фокусе у Минпромторга это есть", – обратил он внимание. "Знаю, что те успехи, которые у нас сейчас есть с некоторыми компаниями по разработке этих рецептур, продиктованы именно этим страхом, боязнью остаться без каучука. А значит, оставить отрасль без шин. Здесь вот это очень хороший проект. Я думаю, что когда будем встречаться, я периодически буду рассказывать о продвижении по нему", – добавил топ-менеджер "Сибура", завершая выступление. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, сибур, автопром
Экономика, ВЭФ-2024, Сибур, автопром
06:21 05.09.2024
 
"Сибур": автопром России сможет отказаться от натурального каучука

"Сибур" считает, что автопром России сможет отказаться от натурального каучука

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШинный завод
Шинный завод - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Отечественный автопром сможет отказаться от натурального каучука и использовать его синтетический аналог, такое мнение высказал на Восточном экономическом форуме член правления, исполнительный директор компании "Сибур" Павел Ляхович.
"У нас сейчас проходят испытания, и я уверен, что мы постепенно сможем отказаться от натурального каучука", – сказал он во время выступления на сессии "Российский автопром: курс на Восток или технологический суверенитет?". Ляхович также отметил важный проект с использованием "практически всего российского каучука", который "Сибур" разрабатывает с производителями шин.
"В шине есть не только синтетические, но и натуральные каучуки. Мы сейчас работаем с некоторыми компаниями. Некоторых я хотел бы похвалить. Одну я не буду называть, поругаете за желание использовать синтетические каучуки вместо натуральных. Это очень важный проект. Это независимость страны, это безопасность страны", – сказал он.
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Ляхович вспомнил, что в 1930–1940-е годы в СССР запрещали поставлять натуральный каучук, что, по его словам, было серьезнейшей проблемой. "Мы сейчас не должны "налететь" на то же самое. В фокусе у Минпромторга это есть", – обратил он внимание.
"Знаю, что те успехи, которые у нас сейчас есть с некоторыми компаниями по разработке этих рецептур, продиктованы именно этим страхом, боязнью остаться без каучука. А значит, оставить отрасль без шин. Здесь вот это очень хороший проект. Я думаю, что когда будем встречаться, я периодически буду рассказывать о продвижении по нему", – добавил топ-менеджер "Сибура", завершая выступление.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаВЭФ-2024Сибуравтопром
 
 
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