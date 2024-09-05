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Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS - 05.09.2024, ПРАЙМ

Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS

Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T19:16+0300

2024-09-05T19:16+0300

2024-09-05T19:16+0300

вооружения

литва

польша

himars

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ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Варшава заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS.Науседа отметил, что речь идёт о региональном центре боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Обе страны включили в свои военные планы приобретение систем HIMARS. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра. В свою очередь, Анджей Дуда подтвердил планы по созданию регионального центра по хранению и обслуживанию боеприпасов для HIMARS.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, польша, himars