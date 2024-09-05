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Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS - 05.09.2024, ПРАЙМ
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:16+0300
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ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Варшава заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS.Науседа отметил, что речь идёт о региональном центре боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Обе страны включили в свои военные планы приобретение систем HIMARS. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра. В свою очередь, Анджей Дуда подтвердил планы по созданию регионального центра по хранению и обслуживанию боеприпасов для HIMARS.
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литва, польша, himars
Вооружения, ЛИТВА, ПОЛЬША, HIMARS
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Президент Литвы Науседа: Польша и Литва намерены создать региональный хаб HIMARS
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Ранее Варшава заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS.
Науседа отметил, что речь идёт о региональном центре боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Обе страны включили в свои военные планы приобретение систем HIMARS. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра.
В свою очередь, Анджей Дуда подтвердил планы по созданию регионального центра по хранению и обслуживанию боеприпасов для HIMARS.