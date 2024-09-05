Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240905/sklad-851372059.html
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS - 05.09.2024, ПРАЙМ
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS
Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T19:16+0300
2024-09-05T19:16+0300
вооружения
литва
польша
himars
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/37/842943775_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c905e5d40ab52ee437c1ae80674473ef.jpg
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой. Ранее Варшава заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS.Науседа отметил, что речь идёт о региональном центре боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Обе страны включили в свои военные планы приобретение систем HIMARS. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра. В свою очередь, Анджей Дуда подтвердил планы по созданию регионального центра по хранению и обслуживанию боеприпасов для HIMARS.
литва
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/37/842943775_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_609bad08f358d4bd9caa0746e434294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
литва, польша, himars
Вооружения, ЛИТВА, ПОЛЬША, HIMARS
19:16 05.09.2024
 
Польша и Литва намерены создать региональный хаб боеприпасов для HIMARS

Президент Литвы Науседа: Польша и Литва намерены создать региональный хаб HIMARS

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B. VinculadoУстановка HIMARS
Установка HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B. Vinculado
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польша и Литва планируют создать региональный центр по обслуживанию и ремонту ракетных систем HIMARS, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
Ранее Варшава заказала в США более 500 пусковых установок HIMARS.
Науседа отметил, что речь идёт о региональном центре боеприпасов для ракетных систем HIMARS. Обе страны включили в свои военные планы приобретение систем HIMARS. По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра.
В свою очередь, Анджей Дуда подтвердил планы по созданию регионального центра по хранению и обслуживанию боеприпасов для HIMARS.
 
ВооруженияЛИТВАПОЛЬШАHIMARS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала