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Глава ВТБ назвал сроки снижения ипотечных ставок в России

Глава ВТБ назвал сроки снижения ипотечных ставок в России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ назвал сроки снижения ипотечных ставок в России

Ставки ипотечных кредитов в России могут начать снижаться во втором полугодии 2025 года вслед за ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ, сказал глава ВТБ Андрей | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:40+0300

2024-09-05T14:40+0300

2024-09-05T14:40+0300

экономика

втб

ставки

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ставки ипотечных кредитов в России могут начать снижаться во втором полугодии 2025 года вслед за ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ, сказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. "На горизонте до середины следующего года все-таки мы не ожидаем существенного сокращения ставки Центрального банка, а во втором полугодии, возможно, ставка пойдет вниз, надеемся, и тогда, конечно, ипотечные ставки вслед за учетной ставкой тоже пойдут вниз", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, касающийся прогнозов по ипотеке и ценам на жилье. "Отсутствие льготной ипотеки повлияет на темпы роста (ипотечного кредитования - ред.), хотя уже взятый темп в начале года все равно даст нам по итогам года позитивный результат, где-то порядка, наверное, 10-12% прироста по году. Но в целом, наверное, сейчас мы увидим действительно 40% сокращение от того уровня, которое было взято в первом полугодии. Это будет происходить, безусловно, потому что ставки сегодня высокие стали", - подчеркнул глава ВТБ, отметив, что доля дальневосточной и арктической ипотеки в структуре льготных программ невелика. При этом он отметил, что есть надежда, что при быстром росте доходов населения сокращение выдачи ипотеки не приведет к очень резкому торможению "в плане реализации жилья". "До конца года мы не видим большой коррекции цен, потому что они разнонаправленны: … в июле цены упали где-то на 13%, а в августе на 8% выросли - то есть определенная стабилизация цен произошла, потому что помимо того, что спрос сокращается, тем не менее растут издержки, и поэтому это тоже давит на цены и поддерживает их уровень. Поэтому до конца этого года я считаю, что цены будут более-менее на том же уровне, ипотека будет сокращаться", - добавил Костин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, ставки, вэф-2024