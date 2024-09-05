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Суд приостановил права кипрского холдинга в ПАО "Группа Русагро"
Суд приостановил права кипрского холдинга в ПАО "Группа Русагро" - 05.09.2024, ПРАЙМ
Суд приостановил права кипрского холдинга в ПАО "Группа Русагро"
Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства сельского хозяйства России приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro PLC в крупном... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:18+0300
2024-09-05T11:18+0300
2024-09-05T11:18+0300
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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства сельского хозяйства России приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro PLC в крупном российском сельхозпроизводителе ПАО "Группа Русагро" (Тамбовская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат рассмотрения заявления Минсельхоза. По данным ЕГРЮЛ, Ros Agro PLC – единственный акционер ПАО "Группа Русагро".
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россия, суд
Суд приостановил права кипрского холдинга в ПАО "Группа Русагро"
Суд по иску Минсельхоза приостановил права кипрского холдинга в ПАО "Группа Русагро"
МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению министерства сельского хозяйства России приостановил корпоративные права кипрской Ros Agro PLC в крупном российском сельхозпроизводителе ПАО "Группа Русагро" (Тамбовская область), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Удовлетворить заявление (жалобу)", - приводится в карточке дела результат рассмотрения заявления Минсельхоза.
По данным ЕГРЮЛ, Ros Agro PLC – единственный акционер ПАО "Группа Русагро".