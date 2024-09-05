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Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП
Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:45+0300
2024-09-05T11:50+0300
экономика
судостроение
северный морской путь
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Этот вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания, и главным образом это связано с обеспечением перевозок, с теми судами, кораблями, и которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это, прежде всего, ледокольный флот", - подчеркнул глава государства. Президент напомнил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.Он отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нстоящее время строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года."Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент."Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин.Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в Приморье будет построен новый судостроительный завод. В среду президент с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье."Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен мы его построим", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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судостроение, северный морской путь, вэф-2024
Экономика, судостроение, Северный морской путь, ВЭФ-2024
11:45 05.09.2024 (обновлено: 11:50 05.09.2024)
 
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП

Путин: вопрос строительства судов для Севморпути должен быть в центре внимания

© РИА Новости . Андрей Станавов | Перейти в медиабанкСудостроительный комплекс "Звезда"
Судостроительный комплекс Звезда - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Андрей Станавов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Этот вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания, и главным образом это связано с обеспечением перевозок, с теми судами, кораблями, и которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это, прежде всего, ледокольный флот", - подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.
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Он отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нстоящее время строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года.
"Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент.
"Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в Приморье будет построен новый судостроительный завод. В среду президент с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье.
"Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен мы его построим", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикасудостроениеСеверный морской путьВЭФ-2024
 
 
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