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Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП

Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП

Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:45+0300

2024-09-05T11:45+0300

2024-09-05T11:50+0300

экономика

судостроение

северный морской путь

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Этот вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания, и главным образом это связано с обеспечением перевозок, с теми судами, кораблями, и которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это, прежде всего, ледокольный флот", - подчеркнул глава государства. Президент напомнил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.Он отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нстоящее время строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года."Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент."Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин.Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в Приморье будет построен новый судостроительный завод. В среду президент с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье."Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен мы его построим", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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судостроение, северный морской путь, вэф-2024