https://1prime.ru/20240905/sudostroenie-851359817.html
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП
Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:45+0300
2024-09-05T11:45+0300
2024-09-05T11:50+0300
экономика
судостроение
северный морской путь
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83516/52/835165269_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_bcfe9e810db96511f01ebbdfcb5f880e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Этот вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания, и главным образом это связано с обеспечением перевозок, с теми судами, кораблями, и которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это, прежде всего, ледокольный флот", - подчеркнул глава государства. Президент напомнил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.Он отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нстоящее время строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года."Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент."Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин.Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в Приморье будет построен новый судостроительный завод. В среду президент с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье."Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен мы его построим", - сказал он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240905/verf-851347390.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83516/52/835165269_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_da304147697fcacbcd3e91078847f6c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судостроение, северный морской путь, вэф-2024
Экономика, судостроение, Северный морской путь, ВЭФ-2024
Путин призвал обратить особое внимание на строительство судов для СМП
Путин: вопрос строительства судов для Севморпути должен быть в центре внимания
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос строительства судов для Северного морского пути должен находиться в центре внимания, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Этот вопрос, который действительно должен находиться в центре нашего внимания, и главным образом это связано с обеспечением перевозок, с теми судами, кораблями, и которые грузы перевозят, и с теми, которые обеспечивают проводку судов. Это, прежде всего, ледокольный флот", - подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что Россия имеет уникальный ледокольный флот и продолжает его наращивать. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.
Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке
Он отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в нстоящее время строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года.
"Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент.
"Передвижение по Северному морскому пути... Безусловно, (с учетом) наших возможностей ледокольного флота должно быть, и уверен, будет обеспечено круглогодично... Это очень важно для нашей экономики и для мировой экономики, экономики наших друзей", - сказал Путин.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что в Приморье будет построен новый судостроительный завод. В среду президент с катера осмотрел участок для новой верфи в Приморье.
"Мы смотрели вчера место для будущего судостроительного завода. Уверен мы его построим", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.