https://1prime.ru/20240905/suverenitet-851349504.html
России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин
России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ
России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин
России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:28+0300
2024-09-05T09:28+0300
2024-09-05T09:28+0300
энергетика
вэф-2024
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850216791_0:21:2978:1696_1920x0_80_0_0_625ac1f5d2f67618a08d54601fe13420.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. "Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", - сказал глава государства, выступая в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240905/putin-851349233.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/11/850216791_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_fcede9cce19e765446cd3f2d14f83a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2024, владимир путин
Энергетика, ВЭФ-2024, Владимир Путин
России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин
Путин указал на необходимость для России сформировать энергетический суверенитет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин.
"Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", - сказал глава государства, выступая в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин поставил задачу нарастить выработку электроэнергии на Дальнем Востоке