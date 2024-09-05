https://1prime.ru/20240905/suverenitet-851349504.html

России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин

России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ

России нужно сформировать энергетический суверенитет, заявил Путин

России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:28+0300

2024-09-05T09:28+0300

2024-09-05T09:28+0300

энергетика

вэф-2024

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. России необходимо сформировать энергетический суверенитет страны, заявил президент Владимир Путин. "Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом", - сказал глава государства, выступая в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240905/putin-851349233.html

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вэф-2024, владимир путин