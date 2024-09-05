Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240905/svo-851348012.html
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков - 05.09.2024, ПРАЙМ
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков
Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ бьют по гражданским, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:01+0300
2024-09-05T09:01+0300
россия
вэф-2024
украина
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_1792f69a8f090d8ea044566c0361af60.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ бьют по гражданским, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал Песков в интервью "Известиям".Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что российская армия всё более эффективно наносит удары по иностранным инструкторам на Украине.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
https://1prime.ru/20240904/svo-851336515.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/73/842507380_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_8c04548a595315826390acd6b750c0a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вэф-2024, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, ВЭФ-2024, УКРАИНА, Дмитрий Песков
09:01 05.09.2024
 
ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков

Песков: ВС России наносят удары только по военным целям, в отличие от ВСУ

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ бьют по гражданским, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал Песков в интервью "Известиям".
Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что российская армия всё более эффективно наносит удары по иностранным инструкторам на Украине.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Вчера, 15:45
 
РОССИЯВЭФ-2024УКРАИНАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала