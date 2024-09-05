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ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков

ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков - 05.09.2024, ПРАЙМ

ВС России наносят удары только по военным целям, сообщил Песков

Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ бьют по гражданским, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:01+0300

2024-09-05T09:01+0300

2024-09-05T09:01+0300

россия

вэф-2024

украина

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам, в то время как ВСУ бьют по гражданским, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим не гнушается ничем, и если наши военные продолжают свои удары исключительно по военным целям или околовоенным целям, то киевский режим, мы видим, они бьют кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям", - сказал Песков в интервью "Известиям".Кроме того, пресс-секретарь российского президента заявил, что российская армия всё более эффективно наносит удары по иностранным инструкторам на Украине.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

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россия, вэф-2024, украина, дмитрий песков