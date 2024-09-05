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Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России
Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России
Центробанк повышает ключевую ставку для снижения перегрева в экономике, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:34+0300
2024-09-05T11:34+0300
2024-09-05T11:34+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанк повышает ключевую ставку для снижения перегрева в экономике, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума."Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, владимир путин, банк россии
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Владимир Путин, Банк России
Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России
Путин: ЦБ снижает перегрев в экономике повышением ключевой ставки
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанк повышает ключевую ставку для снижения перегрева в экономике, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Путин указал на провал планов Запада поставить Россию на колени