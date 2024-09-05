https://1prime.ru/20240905/tsb-851359340.html

Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России

Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, как ЦБ "охлаждает" экономику России

Центробанк повышает ключевую ставку для снижения перегрева в экономике, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:34+0300

2024-09-05T11:34+0300

2024-09-05T11:34+0300

россия

вэф-2024

владимир путин

банк россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанк повышает ключевую ставку для снижения перегрева в экономике, рассказал российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума."Охлаждают повышением ключевой ставки и льготной ипотеки", - сказал Путин, комментируя действия Банка России. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, вэф-2024, владимир путин, банк россии