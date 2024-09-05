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Греф допустил снижение цен на жилье комфорт-класса - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Греф допустил снижение цен на жилье комфорт-класса
Греф допустил снижение цен на жилье комфорт-класса - 05.09.2024, ПРАЙМ
Греф допустил снижение цен на жилье комфорт-класса
Сбербанк фиксирует резкое снижение спроса и падение продаж жилья комфорт-класса, возможна коррекция цен в этом сегменте, заявил журналистам глава Сбербанка... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:34+0300
2024-09-05T10:35+0300
экономика
сбербанк
герман греф
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует резкое снижение спроса и падение продаж жилья комфорт-класса, возможна коррекция цен в этом сегменте, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума. "Комфорт, комфорт-плюс - резкое снижение спроса и падение продаж. Поэтому, если говорить о коррекции цен на рынке, то, наверное, в первую очередь это возможно в этом сегменте", - сказал Греф. В секторах люксового жилья и самого дешевого жилья отмечается стабилизация цен, отметил он. По словам главы Сбербанка, в выдаче ипотеки "провальным месяцем" был июль, когда по некоторым ее видам спад составил более 90%. "Но в целом мы надеемся, что в августе уже есть некоторая стабилизация. Последующие месяцы все-таки такого падения, как в июле, уже не будет. Постепенно, надеюсь, что мы увидим организованные выдачи, которые будут соответствовать примерно уровню 2021 года, что является нормальным", - добавил Греф. Он напомнил, что, по оценкам Сбербанка, на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдет полтора-два года. "И лучше, конечно, в дальнейшем массированной поддержки всех ипотечных программ не допускать", - заключил топ-менеджер.
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сбербанк, герман греф, вэф-2024
Экономика, Сбербанк, Герман Греф, ВЭФ-2024
10:34 05.09.2024 (обновлено: 10:35 05.09.2024)
 
Греф допустил снижение цен на жилье комфорт-класса

Греф считает возможным снижение цен на жилье комфорт-класса

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует резкое снижение спроса и падение продаж жилья комфорт-класса, возможна коррекция цен в этом сегменте, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Восточного экономического форума.
"Комфорт, комфорт-плюс - резкое снижение спроса и падение продаж. Поэтому, если говорить о коррекции цен на рынке, то, наверное, в первую очередь это возможно в этом сегменте", - сказал Греф. В секторах люксового жилья и самого дешевого жилья отмечается стабилизация цен, отметил он.
По словам главы Сбербанка, в выдаче ипотеки "провальным месяцем" был июль, когда по некоторым ее видам спад составил более 90%.
"Но в целом мы надеемся, что в августе уже есть некоторая стабилизация. Последующие месяцы все-таки такого падения, как в июле, уже не будет. Постепенно, надеюсь, что мы увидим организованные выдачи, которые будут соответствовать примерно уровню 2021 года, что является нормальным", - добавил Греф.
Он напомнил, что, по оценкам Сбербанка, на стабилизацию ситуации на ипотечном рынке уйдет полтора-два года. "И лучше, конечно, в дальнейшем массированной поддержки всех ипотечных программ не допускать", - заключил топ-менеджер.
 
ЭкономикаСбербанкГерман ГрефВЭФ-2024
 
 
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