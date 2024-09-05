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Путин охарактеризовал туристический потенциал России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240905/turizm-851357504.html
Путин охарактеризовал туристический потенциал России
Путин охарактеризовал туристический потенциал России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин охарактеризовал туристический потенциал России
Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:09+0300
2024-09-05T11:09+0300
экономика
внутренний туризм
владимир путин
вэф-2024
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума."Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики, в том числе это должно быть так и в России. Имею в виду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Но здесь много на этот счет говорили, ничего нового я не скажу – нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалась пагубно на окружающей среде", - сказал глава государства.Говоря о Дальнем Востоке, президент отметил, что привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов."Такой сумасшедший регион по своим туристическим возможностям привлекает и будет привлекать все больше и больше внимание туристов. Хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на возможности нашей страны", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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внутренний туризм, владимир путин, вэф-2024
Экономика, внутренний туризм, Владимир Путин, ВЭФ-2024
11:09 05.09.2024
 
Путин охарактеризовал туристический потенциал России

Путин: у России огромный туристический потенциал, но нужна инфраструктура

© РИА Новости . Сергей Зверев | Перейти в медиабанк# Авачинская сопка. Архивное фото
# Авачинская сопка. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Зверев
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума.
"Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики, в том числе это должно быть так и в России. Имею в виду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Но здесь много на этот счет говорили, ничего нового я не скажу – нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалась пагубно на окружающей среде", - сказал глава государства.
Говоря о Дальнем Востоке, президент отметил, что привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Туризм в России развивается сумасшедшими темпами, заявил Путин
2 сентября, 10:36
"Такой сумасшедший регион по своим туристическим возможностям привлекает и будет привлекать все больше и больше внимание туристов. Хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на возможности нашей страны", - сказал российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Экономикавнутренний туризмВладимир ПутинВЭФ-2024
 
 
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