https://1prime.ru/20240905/turizm-851357504.html

Путин охарактеризовал туристический потенциал России

Путин охарактеризовал туристический потенциал России - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин охарактеризовал туристический потенциал России

Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:09+0300

2024-09-05T11:09+0300

2024-09-05T11:09+0300

экономика

внутренний туризм

владимир путин

вэф-2024

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россия имеет огромный туристический потенциал, но нужно развивать инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании в рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума."Туризм становится все более эффективно функционирующей отраслью экономики, в том числе это должно быть так и в России. Имею в виду огромный потенциал туристический. Поэтому правительство и приняло целую программу развития внутреннего туризма. Но здесь много на этот счет говорили, ничего нового я не скажу – нужно развивать инфраструктуру, заботиться о природе, чтобы развитие туризма не сказывалась пагубно на окружающей среде", - сказал глава государства.Говоря о Дальнем Востоке, президент отметил, что привлекает и будет все больше привлекать внимание туристов."Такой сумасшедший регион по своим туристическим возможностям привлекает и будет привлекать все больше и больше внимание туристов. Хорошо, что наши граждане ориентируются в значительной степени на возможности нашей страны", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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внутренний туризм, владимир путин, вэф-2024