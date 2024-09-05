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Мировые лидеры делят уголь: Китай остался не у дел

Мировые лидеры делят уголь: Китай остался не у дел - 05.09.2024, ПРАЙМ

Мировые лидеры делят уголь: Китай остался не у дел

Спрос на металлургический уголь зависит от выпуска чугуна, а его изготовление – от особенностей регионального рынка. В следующем десятилетии главными... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:00+0300

2024-09-05T08:00+0300

2024-09-05T08:00+0300

мнения аналитиков

уголь

коксующийся уголь

угольная отрасль

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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Спрос на металлургический уголь зависит от выпуска чугуна, а его изготовление – от особенностей регионального рынка. В следующем десятилетии главными производителями чугуна станут Китай и Индия. Мировую цену на уголь премиум-класса будет задавать Австралия, а российский экспорт может увеличиться на 20 миллионов тонн в год.К 2030 году произойдут ключевые изменения в поставках металлургического угля. Связано это с инвестиционными циклами и давлением на отрасль "зеленой повестки". Большая часть металлургического угля поступает из Австралии, России и Монголии. Австралия – мировой лидер благодаря большим запасам, низкой стоимости добычи и географическому положению. В России при стабильном внутреннем спросе новые проекты ориентированы на экспорт, опять же из-за географического положения страны. Монголия активно расширяет свой экспорт в Китай.При этом многие государства борются с изменением климата и постепенно отказываются от угля. Это серьезно усложняет финансирование и страхование новых угольных проектов. Даже небольшие колебания местного спроса могут спровоцировать резкий рост мировых цен. В конце 2021 года глобальный энергетический кризис привлек новое внимание к энергетической безопасности. Ситуация усугубилась ценовыми шоками 2022 года. Резкий общий рост цен привлек внимание производителей и инвесторов, а скорость инициирования новых проектов увеличилась, несмотря на заявленную политику сокращения инвестиций в проекты по ископаемому топливу.Но с нынешней динамикой цен начатые проекты даже при повышенных ценах нежизнеспособны, поэтому не выйдут в эксплуатацию до 2027 года. Большинство австралийских проектов связаны с энергетическим углем, на металлургический приходится меньшее количество. К 2035 году ожидается общий прирост добычи металлургического угля на уровне 85 миллионов тонн. Учитывая возросшие затраты, можно ожидать, что многие длительные и дорогостоящие проекты окажутся безрезультатными.Рассмотрим состояние дел у ведущих игроков рынка.В мировом масштабе Россия – один из крупнейших поставщиков металлургического угля. Определенные логистические ограничения влияют на экспорт в Азию через восточные порты и пограничные переходы. Чтобы облегчить экспортную логистику, Россия развивает железнодорожную инфраструктуру и порты в восточном регионе. С 2022 года экспорт угля в Европу практически нулевой из-за санкций Евросоюза, поэтому теперь ресурсы России направлены на экспорт в Азию. В ближайшее время российский экспорт увеличится на 20 миллионов тонн в год.Австралия в основном поставляет на рынок коксующийся уголь премиум-класса, поэтому мировая цена на уголь высокого качества напрямую зависит от материка. Соответственно, любые перебои в поставках приведут к росту цен на металлургический уголь. Затраты на производство также влияют на мировые цены на кокс. Отчеты компаний за 2022 и 2023 годы показывают, что себестоимость производства была выше, чем в предыдущие годы. Затраты выросли даже у крупнейшего австралийского производителя BHP Billiton – на 40% в период с 2020 по 2023 год. Затраты в 100 долларов за тонну и выше типичны для многих австралийских производителей. В других странах, например, в Северной Америке, затраты еще выше.Для Китая важно оптимизировать отрасль: внедрять передовые технологии и практики, обновлять оборудование и закрывать устаревшие и неэффективные предприятия. Расширение производства стали в электродуговых печах и перенос сталелитейного производства на побережье страны улучшит сырьевую логистику и переработку металлолома. Особое значение для Китая имеет металлолом и обеспечение им новых дуговых печей. По оценкам КНР, ежегодный сбор лома в стране – 260 миллионов тонн, 50 из которых собирают внутри отрасли, а 210 закупают (социальный лом). Если предположить, что доля дуговых печей в производстве стали вырастет до 15%, то ежегодный спрос на амортизационный лом увеличится на 24 миллиона тонн, то есть более чем на 11%.Индия – быстро развивающийся производитель стали. За последние десять лет годовой объем производства вырос с 77 до 125 миллионов тонн (на 62%). В стране нет запасов металлолома, поэтому такой рост достигнут за счет реализации технологической схемы "доменная печь → кислородный конвертор". Индия – ведущий производитель металлизированного сырья, поэтому одно из направлений развития может быть связано с производством стали в дуговых печах на его основе. Сейчас южноазиатская страна при производстве стали использует триаду: доменную печь с кислородным конвертером (46%), электродуговую (23%) и индукционную печи (31%). В ближайшие десять лет в Индии планируется увеличение годового производства стали со 125 до 300 миллионов тонн. Но вряд ли это достижимо. Дело в том, что сталеплавильные мощности уже превышают спрос, а дальнейшее расширение производства по классической схеме "доменная печь → кислородный конвертор" потребует больших объемов импорта сырья – металлургического угля. Кроме того, интерес внешних инвесторов ограничивает государственное регулирование сталелитейной отрасли.Таким образом, в случае падения мировых цен рынок быстрее, чем в предыдущие годы будет переходить в стадию роста – высокозатратные поставщики будут быстро уходить с рынка, сокращая предложение, и мировые цены начнут расти. Себестоимость добычи металлургического угля премиум-класса останется высокой. Экспортные цены на него будут привязаны к австралийским поставкам, а на цену угля более низких сортов повлияют региональные условия. Внутренние цены на коксующийся уголь будут зависеть от мировых цен на уголь и колебаний стоимости отечественной стали. В России можно ожидать, что внутренняя цена на коксующийся уголь будет стремиться к экспортной цене.Автор – к.т.н., доцент кафедры энергоэффективных и ресурсосберегающих промышленных технологий НИТУ МИСИС Павел Черноусов

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Павел Черноусов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851306377_88:0:740:652_100x100_80_0_0_532734a4365ff2284a51668c40df99a6.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Павел Черноусов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851306377_88:0:740:652_100x100_80_0_0_532734a4365ff2284a51668c40df99a6.jpg

мнения аналитиков, уголь, коксующийся уголь, угольная отрасль