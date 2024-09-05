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Песков назвал очевидным участие других стран в конфликте на Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал очевидным участие других стран в конфликте на Украине
Песков назвал очевидным участие других стран в конфликте на Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
Песков назвал очевидным участие других стран в конфликте на Украине
Участие западных государств в украинском конфликте не оставляет сомнений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ-2024. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:47+0300
2024-09-05T08:53+0300
россия
украина
вэф-2024
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Участие западных государств в украинском конфликте не оставляет сомнений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ-2024."Поэтому эта непосредственная вовлеченность иностранных государств налицо", - сказал прес-секретарь российского президента в интервью "Известиям". Песков также отметил, что иностранные инструкторы, отправляемые на Украину, находятся в зоне СВО и участвуют в боевых действиях и тренировке Вооруженных сил Украины.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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россия, украина, вэф-2024, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, ВЭФ-2024, Дмитрий Песков
08:47 05.09.2024 (обновлено: 08:53 05.09.2024)
 
Песков назвал очевидным участие других стран в конфликте на Украине

Песков: вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Участие западных государств в украинском конфликте не оставляет сомнений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях ВЭФ-2024.
"Поэтому эта непосредственная вовлеченность иностранных государств налицо", - сказал прес-секретарь российского президента в интервью "Известиям".
Песков также отметил, что иностранные инструкторы, отправляемые на Украину, находятся в зоне СВО и участвуют в боевых действиях и тренировке Вооруженных сил Украины.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.
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Песков: Киев проявляет свою сущность, нападая на православную церковь
27 августа, 12:38
 
РОССИЯУКРАИНАВЭФ-2024Дмитрий Песков
 
 
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