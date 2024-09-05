https://1prime.ru/20240905/ukraina-851356662.html

"Инопланетяне". Путин раскрыл, как власти Украины относятся к своему народу

"Инопланетяне". Путин раскрыл, как власти Украины относятся к своему народу - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Инопланетяне". Путин раскрыл, как власти Украины относятся к своему народу

Украинские власти не думают о благополучии своего народа, они ведут себя как инопланетяне. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:55+0300

2024-09-05T10:55+0300

2024-09-05T10:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Украинские власти не думают о благополучии своего народа, они ведут себя как инопланетяне. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин."У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как-будто они инопланетяне какие-то, либо иностранцы... Не думают просто... ", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.В этой связи Путин добавил, что руководство Киева готово воевать до последнего украинца, хотя потеря ВСУ уже ейчас достигают колоссальных масштабов. По его словам, кадровый голод в армии в итоге вынудит власти понизить призывной возраст и набирать детей.Однако, по словам прзидента России, и это не решит проблему, так как это может полностью обскровить страну.

https://1prime.ru/20240905/putin-851356429.html

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