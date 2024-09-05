https://1prime.ru/20240905/ukraina-851361587.html
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В Крыму выписали ордер на арест украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:27+0300
2024-09-05T12:27+0300
2024-09-05T12:36+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. В Крыму выписали ордер на арест украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Отмечается, что ордер выписало крымское народное ополчение, поэтому он является символическим. "Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского", - сказал парламентарий.Шеремет добавил, что этот ордер, хоть он и является символическим, должен дать Зеленскому понять, что у него не получится избежать ответственности за свои преступления.
https://1prime.ru/20240904/ukraina-851321216.html
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россия, украина, крым, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, Владимир Зеленский
В Крыму выписали ордер на поимку Зеленского
В народном ополчении Крыма выписали ордер на поимку Владимира Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. В Крыму выписали ордер на арест украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Отмечается, что ордер выписало крымское народное ополчение, поэтому он является символическим.
"Внутри ополчения издан внутренний документ – символический ордер. Своего рода письменный приказ без срока давности всем участникам ополчения приложить всевозможные усилия, где бы они ни находились, к поимке военного преступника Владимира Зеленского", - сказал парламентарий.
Шеремет добавил, что этот ордер, хоть он и является символическим, должен дать Зеленскому понять, что у него не получится избежать ответственности за свои преступления.
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