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Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине
Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине
Поставки западными государствами на Украину вооружения и истребителей F-16 являются трагифарсом. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:09+0300
2024-09-05T15:09+0300
россия
украина
мария захарова
f-16
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставки западными государствами на Украину вооружения и истребителей F-16 являются трагифарсом. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно",- заявила онаПо ее словам, это является трагедией, которая разрушает все вокруг и губит жизни.Полностью интервью официального представителя МИД России РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск 29 августа Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal писала, что F-16 мог разбиться из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили из-за нарушения координации действий.
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россия, украина, мария захарова, f-16
РОССИЯ, УКРАИНА, Мария Захарова, F-16
15:09 05.09.2024
 
Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине

Захарова: новости о поставках F-16 Киеву кроме как трагифарсом не назовешь

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставки западными государствами на Украину вооружения и истребителей F-16 являются трагифарсом. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно",- заявила она
По ее словам, это является трагедией, которая разрушает все вокруг и губит жизни.
Полностью интервью официального представителя МИД России РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск
29 августа Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal писала, что F-16 мог разбиться из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили из-за нарушения координации действий.
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3 сентября, 20:41
 
РОССИЯУКРАИНАМария ЗахароваF-16
 
 
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