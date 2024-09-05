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Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине

Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала трагифарсом новости о поставках F-16 Украине

Поставки западными государствами на Украину вооружения и истребителей F-16 являются трагифарсом. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:09+0300

2024-09-05T15:09+0300

2024-09-05T15:09+0300

россия

украина

мария захарова

f-16

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Поставки западными государствами на Украину вооружения и истребителей F-16 являются трагифарсом. Такое мнение высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно",- заявила онаПо ее словам, это является трагедией, которая разрушает все вокруг и губит жизни.Полностью интервью официального представителя МИД России РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск 29 августа Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. Причины крушения выясняет специальная комиссия. Ранее Wall Street Journal писала, что F-16 мог разбиться из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбили из-за нарушения координации действий.

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россия, украина, мария захарова, f-16