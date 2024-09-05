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"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский оргнизовал крупные кадровые перестановки в парвительстве, чтобы сохранить свою власть. Таким мнением в социальной сети | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:18+0300
2024-09-05T15:18+0300
политика
украина
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский оргнизовал крупные кадровые перестановки в парвительстве, чтобы сохранить свою власть. Таким мнением в социальной сети Х поделился британский аналитик Александр Меркурис."В разгар этого грандиозного кризиса Зеленский решил провести крупнейшие в истории перестановки в своем правительстве, которые некоторые называют чисткой", — написал аналитик.По мнению Меркуриса, замена министров является попыткой Зеленского продемонстрировать, что он все еще обладает полномочиями и может что-то изменить. Однако эксперт называет такое поведение странным, учитывая текущий военный кризис на юге Донбасса, проблемы в энергетической системе и экономике, а также растущие опасения относительно политических изменений в США.Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.
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украина
Политика, УКРАИНА
15:18 05.09.2024
 
"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Меркурис: Зеленский крупной чисткой в правительстве пытается удержать власть

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский оргнизовал крупные кадровые перестановки в парвительстве, чтобы сохранить свою власть. Таким мнением в социальной сети Х поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"В разгар этого грандиозного кризиса Зеленский решил провести крупнейшие в истории перестановки в своем правительстве, которые некоторые называют чисткой", — написал аналитик.
По мнению Меркуриса, замена министров является попыткой Зеленского продемонстрировать, что он все еще обладает полномочиями и может что-то изменить. Однако эксперт называет такое поведение странным, учитывая текущий военный кризис на юге Донбасса, проблемы в энергетической системе и экономике, а также растущие опасения относительно политических изменений в США.
Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.
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