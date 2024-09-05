https://1prime.ru/20240905/ukraina-851367358.html

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Крупнейшие за всю историю". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Глава киевского режима Владимир Зеленский оргнизовал крупные кадровые перестановки в парвительстве, чтобы сохранить свою власть. Таким мнением в социальной сети | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:18+0300

2024-09-05T15:18+0300

2024-09-05T15:18+0300

политика

украина

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский оргнизовал крупные кадровые перестановки в парвительстве, чтобы сохранить свою власть. Таким мнением в социальной сети Х поделился британский аналитик Александр Меркурис."В разгар этого грандиозного кризиса Зеленский решил провести крупнейшие в истории перестановки в своем правительстве, которые некоторые называют чисткой", — написал аналитик.По мнению Меркуриса, замена министров является попыткой Зеленского продемонстрировать, что он все еще обладает полномочиями и может что-то изменить. Однако эксперт называет такое поведение странным, учитывая текущий военный кризис на юге Донбасса, проблемы в энергетической системе и экономике, а также растущие опасения относительно политических изменений в США.Ранее СМИ сообщали, что всего семь членов правительства заявили о своей отставке, включая заместителя главы ведомства, министров юстиции, стратегических отраслей промышленности, Минэкологии, иностранных дел, вопросов европейской и евроатлантической интеграции, а также вице-премьера по вопросам реинтеграции.

https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html

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