https://1prime.ru/20240905/ukraina-851367514.html

"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины

"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины

Череда отставок в кабинете министром Украины говорят о крахе режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер британской правопопулистской партии... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:20+0300

2024-09-05T15:20+0300

2024-09-05T15:20+0300

украина

владимир зеленский

верховная рада

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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Череда отставок в кабинете министром Украины говорят о крахе режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Режим Зеленского терпит крах", - сообщил британский политический деятель на своей странице в соцсети X. В этой связи он поделился публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров. Ранее 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.Позднее заявления об отставке подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.

https://1prime.ru/20240903/ukraina-851312299.html

украина

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украина, владимир зеленский, верховная рада