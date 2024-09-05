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"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ
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"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины
"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины
Череда отставок в кабинете министром Украины говорят о крахе режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер британской правопопулистской партии... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:20+0300
2024-09-05T15:20+0300
украина
владимир зеленский
верховная рада
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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Череда отставок в кабинете министром Украины говорят о крахе режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен. "Режим Зеленского терпит крах", - сообщил британский политический деятель на своей странице в соцсети X. В этой связи он поделился публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров. Ранее 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.Позднее заявления об отставке подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.
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украина, владимир зеленский, верховная рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Верховная рада
15:20 05.09.2024
 
"Крах режима". В Британии прокомментировали отставки в кабмине Украины

Британский политик об отставках в правительстве Украины: крах режима Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Верховная Рада
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Череда отставок в кабинете министром Украины говорят о крахе режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Режим Зеленского терпит крах", - сообщил британский политический деятель на своей странице в соцсети X.
В этой связи он поделился публикацией известного американского блогера Джексона Хинкла о массовой отставке украинских министров.
Ранее 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский уволил заместителя главы своего офиса Ростислава Шурму.
Позднее заявления об отставке подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
На Украине три министра подали заявления об отставке
3 сентября, 18:03
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийВерховная рада
 
 
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