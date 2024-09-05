https://1prime.ru/20240905/ukraina-851368211.html

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Застряли": в США заявили о позоре Зеленского

Попытка прорыва Вооруженных сил Украины в Курскую область стала позором украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал экс-разведчик американских ВС | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:51+0300

2024-09-05T15:51+0300

2024-09-05T15:51+0300

россия

украина

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Попытка прорыва Вооруженных сил Украины в Курскую область стала позором украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал экс-разведчик американских ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются", — сообщил аналитик.Кроме того, он добавил, что глава киевского режима продолжает терять политическую поддержку, потому что бои в Курской области не принесли ожидаемых политических дивидендов, а ВСУ столкнулись с "полным коллапсом" в ДНР.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240903/vsu-851291221.html

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россия, украина, владимир зеленский, всу