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Путин отметил уникальность российского рынка труда

Путин отметил уникальность российского рынка труда - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин отметил уникальность российского рынка труда

Российский рынок труда сейчас находится в уникальном положении, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:48+0300

2024-09-05T11:48+0300

2024-09-05T11:48+0300

россия

вэф-2024

рынок труда

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский рынок труда сейчас находится в уникальном положении, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.По словам главы государства, речь идет о минимальной безработице, которая составляет порядка двух процентов. Путин добавил, что нужно направить силы на повышение производительности труда."Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица – ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", — сказал Путин. Президент отметил, что необходимо заботиться о гражданах и создавать условия для повышения рождаемости. Более того, по его словам, нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вэф-2024, рынок труда, владимир путин