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Путин отметил уникальность российского рынка труда
Путин отметил уникальность российского рынка труда - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин отметил уникальность российского рынка труда
Российский рынок труда сейчас находится в уникальном положении, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:48+0300
2024-09-05T11:48+0300
2024-09-05T11:48+0300
россия
вэф-2024
рынок труда
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский рынок труда сейчас находится в уникальном положении, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.По словам главы государства, речь идет о минимальной безработице, которая составляет порядка двух процентов. Путин добавил, что нужно направить силы на повышение производительности труда."Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица – ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", — сказал Путин. Президент отметил, что необходимо заботиться о гражданах и создавать условия для повышения рождаемости. Более того, по его словам, нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, рынок труда, владимир путин
РОССИЯ, ВЭФ-2024, рынок труда, Владимир Путин
Путин отметил уникальность российского рынка труда
Путин: рынок труда в России находится в уникальном положении
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский рынок труда сейчас находится в уникальном положении, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
По словам главы государства, речь идет о минимальной безработице, которая составляет порядка двух процентов. Путин добавил, что нужно направить силы на повышение производительности труда.
"Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица – ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", — сказал Путин.
Президент отметил, что необходимо заботиться о гражданах и создавать условия для повышения рождаемости. Более того, по его словам, нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Рынок труда на Украине рухнул - всех отправили в армию, пишет СМИ