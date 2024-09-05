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Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке

Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об улучшении делового климата на Дальнем Востоке

Россия планирует улучшать деловой климат на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:23+0300

2024-09-05T09:23+0300

2024-09-05T09:39+0300

россия

вэф-2024

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия планирует улучшать деловой климат на Дальнем Востоке, в том числе для иностранных инвесторов. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума."Мы обязательно продолжим идти вперед, будем постоянно улучшать деловой климат и в России в целом, и на Дальнем Востоке, в том числе будем применять в этом регионе более новые эффективные подходы к взаимодействию и с иностранными инвесторами", - сказал Путин. Кроме того, президент уточнил, что в Приморском крае планируется построить первую международную территорию опережающего развития (ТОР). В этой связи Путин поручил правительству и Государственной Думе ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска ТОР.Глава государства подчеркнул, что резидентами Специального административного района во Владивостоке стали уже более 100 компаний, он обеспечил возврат из офшоров более 5,5 триллиона рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

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россия, вэф-2024, владимир путин