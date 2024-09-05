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Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ

Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:42+0300

2024-09-05T08:42+0300

2024-09-05T08:50+0300

экономика

денис мантуров

судостроение

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024. По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он. Говоря о затратах на строительство, Мантуров сообщил, что на проект потребуется выделить свыше 200 миллиардов рублей."Приблизительная цифра - больше 200 миллиардов рублей, а точная будет понятна после того, как проект будет сверстан и будет подготовлена проектно-экспертная документация", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об объемах финансирования строительства новой верфи."Источники финансирования: есть индустриальный партнер - это группа ВТБ", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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денис мантуров, судостроение, вэф-2024