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Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке
Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке - 05.09.2024, ПРАЙМ
Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке
Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:42+0300
2024-09-05T08:50+0300
экономика
денис мантуров
судостроение
вэф-2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024. По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он. Говоря о затратах на строительство, Мантуров сообщил, что на проект потребуется выделить свыше 200 миллиардов рублей."Приблизительная цифра - больше 200 миллиардов рублей, а точная будет понятна после того, как проект будет сверстан и будет подготовлена проектно-экспертная документация", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об объемах финансирования строительства новой верфи."Источники финансирования: есть индустриальный партнер - это группа ВТБ", - добавил он.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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денис мантуров, судостроение, вэф-2024
Экономика, Денис Мантуров, судостроение, ВЭФ-2024
08:42 05.09.2024 (обновлено: 08:50 05.09.2024)
 
Мантуров назвал сроки начала строительства новой верфи на Дальнем Востоке

Мантуров: строительство новой верфи в ДФО планируется начать к концу 2025 года

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк#Один из цехов судостроительного комплекса "Звезда" в Большом Камне в Приморье
#Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Строительство новой верфи в бухте Промежуточная на Дальнем Востоке планируется начать к концу 2025 года, на реализацию таких проектов обычно уходит не менее трех лет, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"По поводу строительства: я рассчитываю на то, что примерно год уйдет на проектирование, и к концу следующего года, я думаю, должны начать реализацию самой стройки. Как правило, такие проекты реализовываются за срок не меньше трех лет", - сказал Мантуров в кулуарах ВЭФ-2024.
По его словам, для работы на новой верфи потребуется не менее 3 тысяч человек. "Я думаю, что с учетом крупноблочного производства это должно быть не менее 3 тысяч человек на эту верфь", - отметил он.
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Говоря о затратах на строительство, Мантуров сообщил, что на проект потребуется выделить свыше 200 миллиардов рублей.
"Приблизительная цифра - больше 200 миллиардов рублей, а точная будет понятна после того, как проект будет сверстан и будет подготовлена проектно-экспертная документация", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос об объемах финансирования строительства новой верфи.
"Источники финансирования: есть индустриальный партнер - это группа ВТБ", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаДенис МантуровсудостроениеВЭФ-2024
 
 
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