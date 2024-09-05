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Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам

Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам - 05.09.2024, ПРАЙМ

Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам

Сбербанк с 5 сентября повысит ставки по своим вкладам, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T12:45+0300

2024-09-05T12:45+0300

2024-09-05T12:45+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 5 сентября повысит ставки по своим вкладам, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.Отмечается, что вклад "СберВклад" будет иметь доходность до 18 процентов годовых. Клиенты с накопительными счетами смогут получить до трех процентов дополнительно, если будут часто использовать карты Сбербанка для оплаты покупок, потратят более 30 тысяч рублей в месяц, будут заказывать в сервисах партнеров или оформят подписку на СберПрайм.Клиенты с накопительным счетом без приветственной надбавки могут повысить свою ставку до 13 процентов годовых. Ставка по вкладу "Накопительный счет Премьер" для клиентов с пакетом услуг СберПремьер увеличится с 10 до 11 процентов, а приветственная надбавка составит 17 процентов.

https://1prime.ru/20240903/sber-851299138.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк