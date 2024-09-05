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Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам
Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам - 05.09.2024, ПРАЙМ
Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам
Сбербанк с 5 сентября повысит ставки по своим вкладам, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:45+0300
2024-09-05T12:45+0300
2024-09-05T12:45+0300
экономика
россия
сбербанк
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 5 сентября повысит ставки по своим вкладам, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.Отмечается, что вклад "СберВклад" будет иметь доходность до 18 процентов годовых. Клиенты с накопительными счетами смогут получить до трех процентов дополнительно, если будут часто использовать карты Сбербанка для оплаты покупок, потратят более 30 тысяч рублей в месяц, будут заказывать в сервисах партнеров или оформят подписку на СберПрайм.Клиенты с накопительным счетом без приветственной надбавки могут повысить свою ставку до 13 процентов годовых. Ставка по вкладу "Накопительный счет Премьер" для клиентов с пакетом услуг СберПремьер увеличится с 10 до 11 процентов, а приветственная надбавка составит 17 процентов.
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россия, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк
Клиенты Сбера смогут увеличить ставку по накопительным счетам и вкладам
Сбербанк с 5 сентября улучшил ставки по накопительным счетам и вкладам
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ.
Сбербанк с 5 сентября повысит ставки по своим вкладам, говорится
в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Отмечается, что вклад "СберВклад" будет иметь доходность до 18 процентов годовых. Клиенты с накопительными счетами смогут получить до трех процентов дополнительно, если будут часто использовать карты Сбербанка для оплаты покупок, потратят более 30 тысяч рублей в месяц, будут заказывать в сервисах партнеров или оформят подписку на СберПрайм.
Клиенты с накопительным счетом без приветственной надбавки могут повысить свою ставку до 13 процентов годовых. Ставка по вкладу "Накопительный счет Премьер" для клиентов с пакетом услуг СберПремьер увеличится с 10 до 11 процентов, а приветственная надбавка составит 17 процентов.
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