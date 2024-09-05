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В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери

В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах,... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T07:50+0300

2024-09-05T07:50+0300

2024-09-05T07:51+0300

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что приступить к строительству ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется в сентябре 2024 года и упомянул о первом участке этой трассы Москва - Тверь длинной 100 километров. Здесь будут проводиться испытания поездов для ВСМ."Участок Москва - Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026-2027 годах должен завершиться", - сообщил Иванов в кулуарах ВЭФ.Первый замминистра напомнил, что уже идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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