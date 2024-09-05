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В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери
В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери
Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T07:50+0300
2024-09-05T07:50+0300
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что приступить к строительству ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется в сентябре 2024 года и упомянул о первом участке этой трассы Москва - Тверь длинной 100 километров. Здесь будут проводиться испытания поездов для ВСМ."Участок Москва - Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026-2027 годах должен завершиться", - сообщил Иванов в кулуарах ВЭФ.Первый замминистра напомнил, что уже идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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всм москва — санкт-петербург, минтранс рф, вэф-2024
Экономика, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Минтранс РФ, ВЭФ-2024
В Минтрансе назвали сроки строительства первого участка ВСМ до Твери
Первый участок ВСМ от Москвы до Твери планируется построить в 2026-2027 годах
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург – от Москвы до Твери - планируется построить в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщал в интервью телеканалу "Россия 24", что приступить к строительству ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется в сентябре 2024 года и упомянул о первом участке этой трассы Москва - Тверь длинной 100 километров. Здесь будут проводиться испытания поездов для ВСМ.
"Участок Москва - Тверь будет реализован первым… У нас привязано к срокам производства и испытаниям подвижного состава. Но этот участок на год-полтора-два раньше, чем вся ВСМ. То есть он у нас в 2026-2027 годах должен завершиться", - сообщил Иванов в кулуарах ВЭФ.
Савельев не исключил в будущем планирование ВСМ для Дальнего Востока
Первый замминистра напомнил, что уже идет активное строительство выходов ВСМ из Москвы.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО "ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.