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ВТБ построит гостиничный комплекс на Камчатке за 10 млрд рублей

ВТБ построит гостиничный комплекс на Камчатке за 10 млрд рублей - 05.09.2024, ПРАЙМ

ВТБ построит гостиничный комплекс на Камчатке за 10 млрд рублей

Банк ВТБ планирует построить в Петропавловске-Камчатском гостиничный комплекс стоимостью до 10 миллиардов рублей. Об этом в банк сообщил после подписания... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T13:22+0300

2024-09-05T13:22+0300

2024-09-05T13:22+0300

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Банк ВТБ планирует построить в Петропавловске-Камчатском гостиничный комплекс стоимостью до 10 миллиардов рублей. Об этом в банк сообщил после подписания соответствующего соглашения с регионом в рамках ВЭФ."ВТБ и Камчатский край заключили соглашение о намерениях вложения инвестиций в туристическую отрасль Камчатского края. Объем инвестиций – до 10 миллиардов рублей", - сообщается в материале.Более того, уточняется, что партнеры договорились скоординировать усилия по созданию благоприятных условий для реализации проекта "Бизнес-отель 4*". Так, гостиница будет иметь площать в более чем 10 тысяч квадратных метров, а номерной фонд – около 175 номеров. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2024 году форум проходит с 3 по 6 сентября.

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