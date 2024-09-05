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Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин
Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году ожидается рост ВВП России, превышающий результаты предыдущего года. Об этом глава государства заявил в... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:14+0300
2024-09-05T11:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году ожидается рост ВВП России, превышающий результаты предыдущего года. Об этом глава государства заявил в рамках ВЭФ."Конечно, это хороший для нашей экономики показатель (ВВП - ред.) , я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом можем рассчитывать на как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего он будет рост больше", — отметил президент.Путин также отметил, что инфляция в России начала снижаться, что является хорошей тенденцией. Он заключил, что хотя в сравнении с другими странами, такими как Малайзия, российская инфляция все еще выше целевого уровня в 4%, сейчас она уже составляет менее 9%.
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россия, ввп
ВЭФ-2024, РОССИЯ, ВВП
11:14 05.09.2024
 
Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин

Путин: рост ВВП России в 2024 году скорее всего превысит результаты 2023 года

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году ожидается рост ВВП России, превышающий результаты предыдущего года. Об этом глава государства заявил в рамках ВЭФ.
"Конечно, это хороший для нашей экономики показатель (ВВП - ред.) , я думаю, что коррекция к концу года будет, но в целом можем рассчитывать на как минимум на повторение результатов прошлого года, а скорее всего он будет рост больше", — отметил президент.
Путин также отметил, что инфляция в России начала снижаться, что является хорошей тенденцией. Он заключил, что хотя в сравнении с другими странами, такими как Малайзия, российская инфляция все еще выше целевого уровня в 4%, сейчас она уже составляет менее 9%.
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