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В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах - 05.09.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах
В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах - 05.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах
ВТБ ожидает темп роста российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-3,6%, а в следующем году - в пределах 2%, сказал глава банка Андрей Костин в рамках... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T13:46+0300
2024-09-05T13:46+0300
россия
втб
ввп
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ ожидает темп роста российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-3,6%, а в следующем году - в пределах 2%, сказал глава банка Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. "В целом мы считаем, что по этому году темпы могут быть порядка 3,5-3,6%, ... а на следующий год, наверное, немножко скорректируется. Тем не менее мы видим экономический рост в пределах 2%", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, касающийся темпов роста российской экономики. "То есть у нас положительные темпы роста, невзирая на сложную геополитическую ситуацию и разные факторы, которые воздействуют на экономику. В принципе рост позитивный – положительный фактор", - добавил он. В четверг президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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россия, втб, ввп
РОССИЯ, ВТБ, ВВП
13:46 05.09.2024
 
В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах

ВТБ ожидает темп роста ВВП порядка 3,5-3,6% в 2024 году и 2% - в 2025 годах

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ ожидает темп роста российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-3,6%, а в следующем году - в пределах 2%, сказал глава банка Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума.
"В целом мы считаем, что по этому году темпы могут быть порядка 3,5-3,6%, ... а на следующий год, наверное, немножко скорректируется. Тем не менее мы видим экономический рост в пределах 2%", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, касающийся темпов роста российской экономики.
"То есть у нас положительные темпы роста, невзирая на сложную геополитическую ситуацию и разные факторы, которые воздействуют на экономику. В принципе рост позитивный – положительный фактор", - добавил он.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Рост ВВП России в текущем году превысит результаты 2023 года, заявил Путин
11:14
В четверг президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%.
Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
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