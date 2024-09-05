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В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах

В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах - 05.09.2024, ПРАЙМ

В ВТБ спрогнозировали динамику ВВП в 2024 и 2025 годах

ВТБ ожидает темп роста российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-3,6%, а в следующем году - в пределах 2%, сказал глава банка Андрей Костин в рамках... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T13:46+0300

2024-09-05T13:46+0300

2024-09-05T13:46+0300

россия

втб

ввп

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ ожидает темп роста российской экономики в 2024 году на уровне 3,5-3,6%, а в следующем году - в пределах 2%, сказал глава банка Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. "В целом мы считаем, что по этому году темпы могут быть порядка 3,5-3,6%, ... а на следующий год, наверное, немножко скорректируется. Тем не менее мы видим экономический рост в пределах 2%", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, касающийся темпов роста российской экономики. "То есть у нас положительные темпы роста, невзирая на сложную геополитическую ситуацию и разные факторы, которые воздействуют на экономику. В принципе рост позитивный – положительный фактор", - добавил он. В четверг президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сказал, что темп роста российской экономики в 2024 году, скорее всего, превысит прошлогодний показатель в 3,6%. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа представил обновленный прогноз кабмина, в котором ожидаемый показатель роста экономики России по итогам текущего года был повышен до 3,9% с 2,8%. Тогда же Центробанк подтвердил свой прогноз на уровне 3,5-4%. В прошлом году российская экономика выросла на 3,6%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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