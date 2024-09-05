Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024ВЭФ-2024
https://1prime.ru/20240905/vyplaty-851352170.html
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:02+0300
2024-09-05T10:02+0300
вэф-2024
россия
дфо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_85626bda9dc04b0d230568304719f2d9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость.По словам главы государства, начиная с 1 июля 2024 года эта мера будет введена задним числом. Примером уже существующей программы является Приморский край, где семьи с третьим ребенком могут получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере одного миллиона рублей.Такое решение принято с целью стимулирования рождаемости в дальневосточных регионах, где данный показатель ниже среднего, заключил президент.
https://1prime.ru/20240905/ipoteka-851351035.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_07a3e4e88f12ce9c3f88f4efcbf44eec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дфо
ВЭФ-2024, РОССИЯ, ДФО
10:02 05.09.2024
 
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО

Путин предложил повысить до 1 млн руб выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость.
По словам главы государства, начиная с 1 июля 2024 года эта мера будет введена задним числом. Примером уже существующей программы является Приморский край, где семьи с третьим ребенком могут получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере одного миллиона рублей.
Такое решение принято с целью стимулирования рождаемости в дальневосточных регионах, где данный показатель ниже среднего, заключил президент.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Дальневосточный федеральный округ
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке неизменной
09:46
 
ВЭФ-2024РОССИЯДФО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала