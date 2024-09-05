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Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:02+0300
2024-09-05T10:02+0300
2024-09-05T10:02+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость.По словам главы государства, начиная с 1 июля 2024 года эта мера будет введена задним числом. Примером уже существующей программы является Приморский край, где семьи с третьим ребенком могут получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере одного миллиона рублей.Такое решение принято с целью стимулирования рождаемости в дальневосточных регионах, где данный показатель ниже среднего, заключил президент.
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россия, дфо
Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
Путин предложил повысить до 1 млн руб выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость.
По словам главы государства, начиная с 1 июля 2024 года эта мера будет введена задним числом. Примером уже существующей программы является Приморский край, где семьи с третьим ребенком могут получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере одного миллиона рублей.
Такое решение принято с целью стимулирования рождаемости в дальневосточных регионах, где данный показатель ниже среднего, заключил президент.
Путин предложил сохранить ставку по дальневосточной ипотеке неизменной