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Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО

Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин предложил повысить выплату на ипотеку многодетным в ряде регионов ДФО

Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:02+0300

2024-09-05T10:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил ввести выплату в размере одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита для многодетных семей в дальневосточных регионах, где наблюдается низкая рождаемость.По словам главы государства, начиная с 1 июля 2024 года эта мера будет введена задним числом. Примером уже существующей программы является Приморский край, где семьи с третьим ребенком могут получить выплату на погашение ипотечного кредита в размере одного миллиона рублей.Такое решение принято с целью стимулирования рождаемости в дальневосточных регионах, где данный показатель ниже среднего, заключил президент.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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