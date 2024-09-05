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Услуги появятся на Wildberries в ближайшее время

Услуги появятся на Wildberries в ближайшее время - 05.09.2024, ПРАЙМ

Услуги появятся на Wildberries в ближайшее время

Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T05:26+0300

2024-09-05T05:26+0300

2024-09-05T05:26+0300

экономика

wildberries

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Wildberries станет площадкой для продавцов услуг - такая возможность появится в ближайшее время, заявила основатель компании Татьяна Бакальчук в своем выступлении на сессии "Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов" в рамках Восточного экономического форума. "Сейчас через какое-то время да, можно было сказать, что мы стали маркетплейсом, потому что помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров - пока что только товаров, в ближайшее время будут ещё и услуги. Был период, когда я согласилась с тем, что мы являемся маркетплейсом", - сказала Бакальчук. "Мы себя маркетплейсом никогда не называли, и ещё в бытность нашу, когда мы были небольшими, относительно небольшими, не были цифровой платформой. Мне всегда не нравилось это слово", - пояснила она. Она отметила, что Wildberries - это цифровая платформа, то есть инструмент, которые обеспечивает баланс во взаимодействии всех участников платформы, а также учитывает их интересы. "За каждой большой компанией сейчас стоит Big Data (большие массивы данных - ред.), стоят Machine Learning (машинное обучение - ред.), стоят всякие разные "диджитальные" истории... каждая сейчас говорит о том, что она является фактически цифровой компанией… Мы действительно являемся платформой, потому что мы - площадка, на которой встречаются интересы всех участников, и мы являемся неким таким балансиром", - считает Бакальчук. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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wildberries, вэф-2024