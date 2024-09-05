https://1prime.ru/20240905/yuan-851347828.html
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней - 05.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней
Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:56+0300
2024-09-05T08:56+0300
2024-09-05T08:56+0300
россия
вэф-2024
банки
сбербанк
втб
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_0:13:1500:857_1920x0_80_0_0_4b1d383d10e4f68f30a20c215db58f87.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении главы этих кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. Такая ситуация также вынуждает ЦБ РФ постоянно присутствовать на рынке и думать над увеличением предложения по "валютному свопу". Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день накануне впервые превысила 200%, увеличившись за один день в 3,5 раза, сообщила Мосбиржа. "По юаням - на рынке дефицит ликвидности. ... Поэтому с ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия их на этом рынке. Но для банков это означает, что любое изменение валютного баланса для нас невозможно. Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ВП (валютные позиции - ред.)", - сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф отметил, что если банки будут кредитовать в юанях, то тогда им придется привлекать ликвидность по сверхвысоким ставкам. "Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть дальше", - добавил он. Костин также указал на наличие дефицита ликвидности в китайской валюте. "Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, потому что юаней недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ есть свои планы. ЦБ может сделать и понимает необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - рассказал глава ВТБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240829/defitsit-851201261.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_58:0:1386:996_1920x0_80_0_0_63e801a17853f2d7cdef6efbb494406d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф-2024, банки, сбербанк, втб, юань
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Банки, Сбербанк, ВТБ, юань
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней
Костин и Греф: дефицит юаней мешае кредитовать
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении главы этих кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. Такая ситуация также вынуждает ЦБ РФ постоянно присутствовать на рынке и думать над увеличением предложения по "валютному свопу".
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день накануне впервые превысила 200%, увеличившись за один день в 3,5 раза, сообщила Мосбиржа.
"По юаням - на рынке дефицит ликвидности. ... Поэтому с ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия их на этом рынке. Но для банков это означает, что любое изменение валютного баланса для нас невозможно. Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ВП (валютные позиции - ред.)", - сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ.
В ЦБ раскрыли, что может ускорить переход к дефициту ликвидности банков
Греф отметил, что если банки будут кредитовать в юанях, то тогда им придется привлекать ликвидность по сверхвысоким ставкам. "Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть дальше", - добавил он.
Костин также указал на наличие дефицита ликвидности в китайской валюте. "Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, потому что юаней недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ есть свои планы. ЦБ может сделать и понимает необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - рассказал глава ВТБ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.