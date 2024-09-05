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Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней

Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней - 05.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней

Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:56+0300

2024-09-05T08:56+0300

2024-09-05T08:56+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении главы этих кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. Такая ситуация также вынуждает ЦБ РФ постоянно присутствовать на рынке и думать над увеличением предложения по "валютному свопу". Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день накануне впервые превысила 200%, увеличившись за один день в 3,5 раза, сообщила Мосбиржа. "По юаням - на рынке дефицит ликвидности. ... Поэтому с ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия их на этом рынке. Но для банков это означает, что любое изменение валютного баланса для нас невозможно. Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ВП (валютные позиции - ред.)", - сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф отметил, что если банки будут кредитовать в юанях, то тогда им придется привлекать ликвидность по сверхвысоким ставкам. "Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть дальше", - добавил он. Костин также указал на наличие дефицита ликвидности в китайской валюте. "Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, потому что юаней недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ есть свои планы. ЦБ может сделать и понимает необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - рассказал глава ВТБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, вэф-2024, банки, сбербанк, втб, юань