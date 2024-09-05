Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240905/yuan-851347828.html
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней - 05.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней
Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:56+0300
2024-09-05T08:56+0300
россия
вэф-2024
банки
сбербанк
втб
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_0:13:1500:857_1920x0_80_0_0_4b1d383d10e4f68f30a20c215db58f87.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении главы этих кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. Такая ситуация также вынуждает ЦБ РФ постоянно присутствовать на рынке и думать над увеличением предложения по "валютному свопу". Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день накануне впервые превысила 200%, увеличившись за один день в 3,5 раза, сообщила Мосбиржа. "По юаням - на рынке дефицит ликвидности. ... Поэтому с ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия их на этом рынке. Но для банков это означает, что любое изменение валютного баланса для нас невозможно. Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ВП (валютные позиции - ред.)", - сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф отметил, что если банки будут кредитовать в юанях, то тогда им придется привлекать ликвидность по сверхвысоким ставкам. "Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть дальше", - добавил он. Костин также указал на наличие дефицита ликвидности в китайской валюте. "Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, потому что юаней недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ есть свои планы. ЦБ может сделать и понимает необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - рассказал глава ВТБ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240829/defitsit-851201261.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_58:0:1386:996_1920x0_80_0_0_63e801a17853f2d7cdef6efbb494406d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вэф-2024, банки, сбербанк, втб, юань
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Банки, Сбербанк, ВТБ, юань
08:56 05.09.2024
 
Сбербанк и ВТБ назвали последствия дефицита юаней

Костин и Греф: дефицит юаней мешае кредитовать

© fotolia.com / Comugnero Silvana%Юань
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© fotolia.com / Comugnero Silvana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Сбербанк и ВТБ фиксируют дефицит юаневой ликвидности на российском рынке - это мешает банкам наращивать кредитование в китайской валюте, сходятся во мнении главы этих кредитных организаций Герман Греф и Андрей Костин. Такая ситуация также вынуждает ЦБ РФ постоянно присутствовать на рынке и думать над увеличением предложения по "валютному свопу".
Стоимость привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке на срок один день накануне впервые превысила 200%, увеличившись за один день в 3,5 раза, сообщила Мосбиржа.
"По юаням - на рынке дефицит ликвидности. ... Поэтому с ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия их на этом рынке. Но для банков это означает, что любое изменение валютного баланса для нас невозможно. Мы не можем кредитовать в валюте, потому что нечем закрывать ВП (валютные позиции - ред.)", - сказал глава Сбербанка журналистам в кулуарах ВЭФ.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
В ЦБ раскрыли, что может ускорить переход к дефициту ликвидности банков
29 августа, 13:18
Греф отметил, что если банки будут кредитовать в юанях, то тогда им придется привлекать ликвидность по сверхвысоким ставкам. "Поэтому пока ситуация такая, будем смотреть дальше", - добавил он.
Костин также указал на наличие дефицита ликвидности в китайской валюте. "Сегодня у нас небольшое юаневое кредитование, потому что юаней недостаточно. С ЦБ обсуждается, у ЦБ есть свои планы. ЦБ может сделать и понимает необходимость этого, чтобы увеличить предложение по свопам со стороны Центрального банка. Я думаю, что что-то будет в этом плане решено", - рассказал глава ВТБ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
РОССИЯВЭФ-2024БанкиСбербанкВТБюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала