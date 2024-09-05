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Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ

Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ - 05.09.2024, ПРАЙМ

Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ

Проблема российских банков с нехваткой юаней вышла на уровень ЦБ — с регулятором обсуждают, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:56+0300

2024-09-05T10:56+0300

2024-09-05T10:57+0300

втб

сбербанк

герман греф

андрей костин

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Проблема российских банков с нехваткой юаней вышла на уровень ЦБ — с регулятором обсуждают, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин. Их слова передает РБК. "По юаням на рынке есть дефицит, вы это видите абсолютно верно. Вчера ставки достигали 200%, что само о себе обо всем говорит. Банкам нужно закрывать ОВП (открытую валютную позицию), и банки вынуждены привлекать [юани]. С ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия ЦБ на этом рынке", — сказал Греф.Юаней недостаточно согласился Костин: "С ЦБ [проблема] обсуждается, у ЦБ есть свои планы, но пускай они их раскрывают, думаю, не раскроют пока". Глава ВТБ допустил, что Банк России может увеличить предложение по сделкам своп по продаже юаней за рубли.Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.

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втб, сбербанк, герман греф, андрей костин