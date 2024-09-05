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Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ
Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ
Проблема российских банков с нехваткой юаней вышла на уровень ЦБ — с регулятором обсуждают, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:56+0300
2024-09-05T10:57+0300
втб
сбербанк
герман греф
андрей костин
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Проблема российских банков с нехваткой юаней вышла на уровень ЦБ — с регулятором обсуждают, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин. Их слова передает РБК. "По юаням на рынке есть дефицит, вы это видите абсолютно верно. Вчера ставки достигали 200%, что само о себе обо всем говорит. Банкам нужно закрывать ОВП (открытую валютную позицию), и банки вынуждены привлекать [юани]. С ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия ЦБ на этом рынке", — сказал Греф.Юаней недостаточно согласился Костин: "С ЦБ [проблема] обсуждается, у ЦБ есть свои планы, но пускай они их раскрывают, думаю, не раскроют пока". Глава ВТБ допустил, что Банк России может увеличить предложение по сделкам своп по продаже юаней за рубли.Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.
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втб, сбербанк, герман греф, андрей костин
ВТБ, Сбербанк, Герман Греф, Андрей Костин
10:56 05.09.2024 (обновлено: 10:57 05.09.2024)
 
Греф и Костин рассказали об обсуждении дефицита юаней с ЦБ

Греф и Костин рассказали об обсуждении проблемы дефицита юаней с Центробанком

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики"
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Проблема российских банков с нехваткой юаней вышла на уровень ЦБ — с регулятором обсуждают, как увеличить предложение китайской валюты на межбанке. Об этом во время Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщили глава Сбербанка Герман Греф и предправления ВТБ Андрей Костин. Их слова передает РБК.
"По юаням на рынке есть дефицит, вы это видите абсолютно верно. Вчера ставки достигали 200%, что само о себе обо всем говорит. Банкам нужно закрывать ОВП (открытую валютную позицию), и банки вынуждены привлекать [юани]. С ЦБ обсуждается постоянно необходимость присутствия ЦБ на этом рынке", — сказал Греф.
Юаней недостаточно согласился Костин: "С ЦБ [проблема] обсуждается, у ЦБ есть свои планы, но пускай они их раскрывают, думаю, не раскроют пока". Глава ВТБ допустил, что Банк России может увеличить предложение по сделкам своп по продаже юаней за рубли.
Курс рубля в начале торгов четверга резко перешел к росту против юаня: курс китайской валюты падает до 12,47 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.10 мск падает на 22 копейки - до 12,47 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально повышался до 12,74 рубля.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
Юань почти вышел на двухмесячный максимум
3 сентября, 22:23
 
ВТБСбербанкГерман ГрефАндрей Костин
 
 
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