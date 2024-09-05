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Путин призвал Глобальный Юг обеспечить мировое лидерство в экономике
Путин призвал Глобальный Юг обеспечить мировое лидерство в экономике - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин призвал Глобальный Юг обеспечить мировое лидерство в экономике
Странам Глобального Юга следует обеспечить лидерство в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:58+0300
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глобальный юг
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Странам Глобального Юга следует обеспечить лидерство в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума."Что касается нас всех вместе, имеются в виду страны Глобального Юга в широком смысле слова, мы, конечно, должны обеспечить мировое лидерство в экономике", - отметил глава государства."Имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена", - добавил российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, глобальный юг, владимир путин
Энергетика, ВЭФ-2024, Глобальный Юг, Владимир Путин
Путин призвал Глобальный Юг обеспечить мировое лидерство в экономике
Путин: Глобальный Юг должен обеспечить мировое лидерство в экономике
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Странам Глобального Юга следует обеспечить лидерство в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Что касается нас всех вместе, имеются в виду страны Глобального Юга в широком смысле слова, мы, конечно, должны обеспечить мировое лидерство в экономике", - отметил глава государства.
"Имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена", - добавил российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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