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На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения

На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения - 05.09.2024, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения

Высоковольтная резервная линия электропередачи, отключенная 2 сентября, снова введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:14+0300

2024-09-05T15:14+0300

2024-09-05T15:14+0300

энергетика

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Высоковольтная резервная линия электропередачи, отключенная 2 сентября, снова введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Сегодня в 14:40 на Запорожской АЭС была введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1. Как сообщила пресс-служба, на данный момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется через линии электропередач 750 киловольт "Днепровская" и 330 киловольт "Феросплавная-1".

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запорожская аэс