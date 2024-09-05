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На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения
На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения - 05.09.2024, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения
Высоковольтная резервная линия электропередачи, отключенная 2 сентября, снова введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T15:14+0300
2024-09-05T15:14+0300
2024-09-05T15:14+0300
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Высоковольтная резервная линия электропередачи, отключенная 2 сентября, снова введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. Сегодня в 14:40 на Запорожской АЭС была введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1. Как сообщила пресс-служба, на данный момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется через линии электропередач 750 киловольт "Днепровская" и 330 киловольт "Феросплавная-1".
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запорожская аэс
Энергетика, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения
На Запорожской АЭС подключили резервную линию энергоснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Высоковольтная резервная линия электропередачи, отключенная 2 сентября, снова введена в работу, сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
Сегодня в 14:40 на Запорожской АЭС была введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1.
Как сообщила пресс-служба, на данный момент энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется через линии электропередач 750 киловольт "Днепровская" и 330 киловольт "Феросплавная-1".