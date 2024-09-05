https://1prime.ru/20240905/zakharova-851344480.html

В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ

В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ

В новых санкциях, которые США ввели против российских СМИ, они переплюнули сам себя, так как сами до конца не сумели озвучить, против кого были приняты меры,... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T06:07+0300

2024-09-05T06:07+0300

2024-09-05T06:11+0300

санкции против рф

сша

мид рф

мария захарова

миа россия сегодня

вэф-2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В новых санкциях, которые США ввели против российских СМИ, они переплюнули сам себя, так как сами до конца не сумели озвучить, против кого были приняты меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты", - сказала она на ВЭФ.По словам представителя МИД, до конца никто не понимает, в отношении каких журналистов или главных редакторов введены санкции. "Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла", - заявила Захарова. Она указала на то, что правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной.Кроме того, по ее словам, ограничения Вашингтона на деятельность российских СМИ говорят о деградации в самих США."Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала Захарова."Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - добавила она.В среду Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20240904/sanktsii-851343643.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, сша, мид рф, мария захарова, миа россия сегодня, вэф-2024