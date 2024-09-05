Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240905/zakharova-851344480.html
В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ
В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ
В новых санкциях, которые США ввели против российских СМИ, они переплюнули сам себя, так как сами до конца не сумели озвучить, против кого были приняты меры,... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T06:07+0300
2024-09-05T06:11+0300
санкции против рф
сша
мид рф
мария захарова
миа россия сегодня
вэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В новых санкциях, которые США ввели против российских СМИ, они переплюнули сам себя, так как сами до конца не сумели озвучить, против кого были приняты меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты", - сказала она на ВЭФ.По словам представителя МИД, до конца никто не понимает, в отношении каких журналистов или главных редакторов введены санкции. "Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла", - заявила Захарова. Она указала на то, что правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной.Кроме того, по ее словам, ограничения Вашингтона на деятельность российских СМИ говорят о деградации в самих США."Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала Захарова."Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - добавила она.В среду Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также ряд топ-менеджеров этого телеканала. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://1prime.ru/20240904/sanktsii-851343643.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_19eb00df0cd885d127c3f82221ac255a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, сша, мид рф, мария захарова, миа россия сегодня, вэф-2024
санкции против РФ, США, МИД РФ, Мария Захарова, МИА Россия сегодня, ВЭФ-2024
06:07 05.09.2024 (обновлено: 06:11 05.09.2024)
 
В МИД прокомментировали санкции США против российских СМИ

МИД: США переплюнули сами себя в новых санкциях против российских СМИ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В новых санкциях, которые США ввели против российских СМИ, они переплюнули сам себя, так как сами до конца не сумели озвучить, против кого были приняты меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Они переплюнули сами себя, потому что, в отличие от предыдущих нападений на российских журналистов, главных редакторов медиакорпораций, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить те меры, которые приняты", - сказала она на ВЭФ.
По словам представителя МИД, до конца никто не понимает, в отношении каких журналистов или главных редакторов введены санкции.
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Госдеп прокомментировал новые санкции в отношении российских СМИ
Вчера, 23:37
"Здесь и русофобия, здесь и нападение на свободу слова, здесь и дискриминация, и здесь еще грязнейшие американские игры глубинного государства для манипуляции в рамках электорального цикла", - заявила Захарова.
Она указала на то, что правдивая информация о положении дел в мире от медиагруппы "Россия сегодня", RT, попавших под санкции США, остается востребованной.
Кроме того, по ее словам, ограничения Вашингтона на деятельность российских СМИ говорят о деградации в самих США.
"Возвращаясь к вопросу ограничения вещания СМИ, следует напомнить, что Вашингтон уже многократно вводил жесткие ограничения на деятельность отечественных медиа, что опять же свидетельствует о необратимой деградации демократического государства в США и его трансформации в тоталитарную неолиберальную диктатуру", - сказала Захарова.
"Именно такой диагноз можно поставить американскому руководству, когда средства массовой информации становятся разменной монетой в межпартийных распрях, а общественность намеренно вводят в заблуждение инсинуациями о мифических вмешательствах в "демократические процессы", - добавила она.
В среду Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
санкции против РФСШАМИД РФМария ЗахароваМИА Россия сегодняВЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала