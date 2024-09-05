https://1prime.ru/20240905/zakharova-851346622.html

Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"

Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня" - 05.09.2024, ПРАЙМ

Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"

Россия прорабатывает ответные меры на наложение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня". Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T08:28+0300

2024-09-05T08:28+0300

2024-09-05T08:28+0300

россия

сша

санкции против рф

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия прорабатывает ответные меры на наложение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня". Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. "Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться", - сказала она на вопрос о том, будут ли какие то ответные меры в этой связи. "Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - добавила она.Кроме того, упоминая рестрикции, она подчеркнула, что их нельзя назвать простым листингом или отменой аккредитации. По ее словам, это новая "гибридная система", которую еще не до конца понимают даже в самом Вашингтоне. "То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит", - подчеркнула официальный представитель МИД.Захарова уточнила, что наложение рестрикций на медиагруппу связано с президентскими выборами в США, которые должны пройти осенью текущего года. Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.

https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323298.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, санкции против рф, мария захарова