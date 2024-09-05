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Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня" - 05.09.2024, ПРАЙМ
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Россия прорабатывает ответные меры на наложение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня". Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T08:28+0300
2024-09-05T08:28+0300
2024-09-05T08:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия прорабатывает ответные меры на наложение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня". Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. "Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться", - сказала она на вопрос о том, будут ли какие то ответные меры в этой связи. "Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - добавила она.Кроме того, упоминая рестрикции, она подчеркнула, что их нельзя назвать простым листингом или отменой аккредитации. По ее словам, это новая "гибридная система", которую еще не до конца понимают даже в самом Вашингтоне. "То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит", - подчеркнула официальный представитель МИД.Захарова уточнила, что наложение рестрикций на медиагруппу связано с президентскими выборами в США, которые должны пройти осенью текущего года. Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
https://1prime.ru/20240904/zakharova-851323298.html
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россия, сша, санкции против рф, мария захарова
РОССИЯ, США, санкции против РФ, Мария Захарова
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
Захарова: ответные меры на санкции США против "России сегодня" прорабатываются
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия прорабатывает ответные меры на наложение США санкций против медиагруппы "Россия сегодня". Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Безусловно, это будет все разрабатываться, прорабатываться", - сказала она на вопрос о том, будут ли какие то ответные меры в этой связи. "Только сейчас нужно понять, с чем мы имеем дело", - добавила она.
Кроме того, упоминая рестрикции, она подчеркнула, что их нельзя назвать простым листингом или отменой аккредитации. По ее словам, это новая "гибридная система", которую еще не до конца понимают даже в самом Вашингтоне.
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"То есть, какая-то часть озвучена, а какая-то часть еще где-то там, видимо, либо дорабатывается, либо еще где-то под столом лежит", - подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова уточнила, что наложение рестрикций на медиагруппу связано с президентскими выборами в США, которые должны пройти осенью текущего года.
Ранее 4 сентября Соединенные Штаты наложили санкции намедиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. В том числе, санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.