Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:05+0300
2024-09-05T14:11+0300
россия
украина
верховная рада
мария захарова
дмитрий кулеба
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_90ea309341f9562ab894a6649ba4fdf0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. "Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала политик, комментируя агентству РИА Новости отставку украинского министра.Кроме того, Захарова отметила, что перестановка в украинском правительстве нужно рассматривать в качестве террористического агломерата, который связан круговой порукой. По словам пресс-секретаря МИД, сейчас этот агломерат находится в состоянии полного распада. 4 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства подал заявление об отставке. Помимо него, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
https://1prime.ru/20240904/otstavka-851320239.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849141443_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_cc51b5cbb96dd925dc8d7a21320c3136.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, верховная рада, мария захарова, дмитрий кулеба, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
14:05 05.09.2024 (обновлено: 14:11 05.09.2024)
 
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины

Захарова про отставку главы МИД Украины: Кулеба с возу, но воз развалится

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья
Встреча глав МИД РФ и Кубы С. Лаврова и Б. Р. Паррилья - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала политик, комментируя агентству РИА Новости отставку украинского министра.
Кроме того, Захарова отметила, что перестановка в украинском правительстве нужно рассматривать в качестве террористического агломерата, который связан круговой порукой.
По словам пресс-секретаря МИД, сейчас этот агломерат находится в состоянии полного распада.
4 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства подал заявление об отставке. Помимо него, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке
Вчера, 08:58
 
РОССИЯУКРАИНАВерховная радаМария ЗахароваДмитрий КулебаВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала