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"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:05+0300
2024-09-05T14:05+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. "Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала политик, комментируя агентству РИА Новости отставку украинского министра.Кроме того, Захарова отметила, что перестановка в украинском правительстве нужно рассматривать в качестве террористического агломерата, который связан круговой порукой. По словам пресс-секретаря МИД, сейчас этот агломерат находится в состоянии полного распада. 4 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства подал заявление об отставке. Помимо него, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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россия, украина, верховная рада, мария захарова, дмитрий кулеба, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Верховная рада, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский
"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины
Захарова про отставку главы МИД Украины: Кулеба с возу, но воз развалится
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала политик, комментируя агентству РИА Новости отставку украинского министра.
Кроме того, Захарова отметила, что перестановка в украинском правительстве нужно рассматривать в качестве террористического агломерата, который связан круговой порукой.
По словам пресс-секретаря МИД, сейчас этот агломерат находится в состоянии полного распада.
4 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства подал заявление об отставке. Помимо него, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке