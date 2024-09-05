https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html

"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины

"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины - 05.09.2024, ПРАЙМ

"Кулеба с возу". Захарова пошутила про отставку главы МИД Украины

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:05+0300

2024-09-05T14:05+0300

2024-09-05T14:11+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова иронично прокомментировала отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. "Кулеба с возу, но и воз все равно развалится. Это бандформирования. По инерции мы сейчас будем называть Кулебу бывшим министром, а на самом деле это представитель террористического формирования", - сказала политик, комментируя агентству РИА Новости отставку украинского министра.Кроме того, Захарова отметила, что перестановка в украинском правительстве нужно рассматривать в качестве террористического агломерата, который связан круговой порукой. По словам пресс-секретаря МИД, сейчас этот агломерат находится в состоянии полного распада. 4 сентября глава украинского внешнеполитического ведомства подал заявление об отставке. Помимо него, свои заявления об отставке подали министры юстиции Денис Малюська, стратегических отраслей Александр Камышин, охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, а также вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.

https://1prime.ru/20240904/otstavka-851320239.html

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россия, украина, верховная рада, мария захарова, дмитрий кулеба, владимир зеленский