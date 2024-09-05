https://1prime.ru/20240905/zelenskiy-851363553.html

Зеленский назвал причину отставки Кулебы

Зеленский назвал причину отставки Кулебы - 05.09.2024, ПРАЙМ

Зеленский назвал причину отставки Кулебы

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе заседания партии "Слуга народа" прокомментировал отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Его слова... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T13:43+0300

2024-09-05T13:43+0300

2024-09-05T13:43+0300

украина

верховная рада

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе заседания партии "Слуга народа" прокомментировал отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Его слова приводит издание "Общественное".Так, по словам Зеленского, отставка главы МИД обусловлена недостаточно активным продвижением интересов киевского режима. Он отметил, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения поставок оружия".Кроме того, на заседании обсуждался потенциальный переход подавшей ранее написавшей заявление об отставке вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной на новую должность.Стефанишина ранее возглавляла движение Украины к вступлению в ЕС. Ирина Верещук, вице-премьер по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий", также подала в отставку.Подали заявления министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил получение заявлений и сообщил о рассмотрении их парламентом.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851337405.html

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украина, верховная рада, владимир зеленский